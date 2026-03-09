Хьогмо: „Срещу Левски играхме добре, нямаме търпение за ЦСКА“

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори пред медиите след победата на „орлите“ срещу Монтана. Разградчани победиха последния в Първа лига с класически резултат 3:0. Интересното при двубоя беше, че въпреки домакинството на Монтана, срещата се проведе на „Хювефарма арена“. Хьогмо анализира мача, след което обърна внимание и на предстоящия двубой на Лудогорец. „Орлите“ ще играят срещу ЦСКА в 26-тия кръг на първенството.

Хьогмо: „Беше важно да сме концентрирани“

Ето какво каза Хьогмо след победата над Монтана с 3:0: „Всеки мач има собствен живот. Днес играхме срещу отбор, който беше 90 минути блок. Беше важно да сме концентрирани, вкарахме три гола, футболистите бяха фокусирани. Не мисля, че допуснахме удар срещу вратата ни. През втората част не създадохме нищо, но имахме контрола върху играта.

„Нямаме търпение да играем с ЦСКА“

Доста дълго време играхме по два мача на седмица, трябва да подобрим връзките в отбора, срещу Левски играхме добре, трябва да подобрим все още това как съперникът играе на контраатака, днес се справихме добре. Трябва да правим малки стъпки през цялото време. Ще трябва да изчакаме за Кайо Видал, не трябва да бързаме, Стаси също има пободен проблем. Нареси има удар в скулата. Ще играем още пет пъти с ЦСКА, първият е в събота, различен мач ще е. Нямаме търпение да играем с ЦСКА“.

