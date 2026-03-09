"Иран не си дава сметка за последствията": Журналист с коментар за ракетите срещу Турция

Напрежението в Близкия изток продължава да расте. Иран обвини европейски държави, включително Франция, че са създали условия за военните удари на Съединените щати и Израел по цели в Техеран и други ключови обекти в страната. Междувременно за втори път за по-малко от седмица противовъздушната отбрана на НАТО прихвана ракета, изстреляна от Иран и преминала над територията на Турция – държава, съседна на България.

В днешния ден турският президент направи първото си публично изявление от началото на конфликта. „Той призова Иран да избягва провокативни и грешни действия, за да не се хвърли сянка върху хилядолетното добросъседство“, посочи журналистът Севда Шишманова в предаването "Интервюто от деня" по bTV.

По думите ѝ това е първата реакция на Анкара след началото на военните действия между САЩ и Иран, както и след първата ракета, паднала близо до турска територия. „Самата повторяемост вече буди съмнение дали не става дума за тестване и провокация. Но това би било изключително грешна стъпка от страна на Иран, защото Турция е страна с огромен военен потенциал“, коментира тя. Според Шишманова Анкара разполага със сериозни военни възможности и бързо развива собствена отбранителна индустрия. „Турция вече разработва собствена система за противовъздушна отбрана, която прихваща дронове и други летящи обекти. Страната развива огромна военна индустрия и има втората по големина армия в НАТО“, обясни тя.

Журналистът подчерта, че евентуално въвличане на Турция в конфликта би имало сериозни последици. „Една намеса на Турция, която за мен на този етап не е нормално, би предизвикала много сериозен катаклизъм. Това би означавало, че Иран не си дава сметка за последствията“, заяви Шишманова.

Друг фактор, който може да промени баланса в региона, са кюрдските сили. „Турските политици в момента са в своеобразен „стендбай“, за да видят как ще се развие въпросът с кюрдите“, посочи Шишманова. Тя припомни, че по време на войната в Сирия именно кюрдските бойни части изиграват ключова роля в наземните операции.

„Това, което се коментира сега, е дали иранските кюрди биха могли да бъдат използвани при евентуална сухопътна операция. Аз обаче не мисля, че на този етап това ще се случи“, допълни тя. Причината – категоричната позиция на кюрдите в Северен Ирак. „Те заявиха ясно, че няма да участват в този конфликт“, отбеляза Шишманова.

След смъртта на върховния духовен лидер на Иран властта бързо беше поета от неговия син. „Назначаването му е показателно, защото това е човек, който няма необходимия ранг като духовник, за да бъде аятолах. Въпреки това Съветът на старейшините веднага го провъзгласи за такъв“, обясни Шишманова. Той бързо получава подкрепа от ключови структури в страната. „Това е човекът, който веднага получи поздравления от Националната гвардия, от силите „Кудс“, както и от Русия и Владимир Путин“, каза тя. Според нея това показва стабилността на режима.

„Това демонстрира много ефективната и силна структура, която гарантира властта на теократичния режим в Иран. На този етап тя изглежда непробиваема“, смята журналистът. Въпреки призивите на представители на иранската опозиция, включително сина на последния шах Реза Пахлави, за смяна на властта, подобен сценарий изглежда малко вероятен. „Това би се случило само при съвсем различен развой на войната – ако режимът бъде разрушен. Засега не виждаме подобни признаци“, каза Шишманова.

Тя обърна внимание и на религиозния фактор. „Самият факт, че войната се случва по време на Рамазан, прави много по-трудно организирането на вътрешна съпротива“, обясни тя. И добави, че протестите в подобна ситуация биха били силно потиснати. „Хората много бързо могат да бъдат обвинени в шпионаж или предателство и да бъдат хвърлени в затвора, както се е случвало и преди“, каза Шишманова.

Според нея единственият реалистичен сценарий за сериозен обрат в конфликта би бил нова мащабна операция на американските и израелските служби. „Виждаме, че техните разузнавателни структури в Иран работят изключително ефективно. Когато някой бъде набелязан като цел, рано или късно той се отстранява“, заключи Шишманова.

