Светослав Бенчев: Цената на петрола може до достигне до 150 долара на барел

Когато някъде по света се появи недостиг, той се отразява навсякъде, тъй като пазарът е свързан. Това заяви председателят на управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в „Интервюто на NOVA”. Бенчев определи ситуацията като „абсолютно невиждана”. По думите му поскъпването на горивата е най-осезаемо при самолетното гориво, чиято цена е нараснала с около 200% в сравнение с началото на конфликта в Близкия изток. „В момента е много търсен продукт заради използването на голям брой самолети в тази операция. Освен това при рафинирането на нефт именно този продукт се получава в най-малки количества”, обясни той.

Според Бенчев в момента по света се взимат по-скоро палиативни решения. Той предупреди, че ако конфликтът продължи още 10-15 дни, цената на петрола може да достигне между 120 и 150 долара за барел. По думите му дори конфликтът да приключи днес, ще бъде необходимо време, за да се възстановят бомбардираните инсталации и засегнатата инфраструктура в региона. „Ще са нужни между месец и месец и половина - два, за да се върнат нещата към предишното си състояние, както по отношение на производството, така и на логистиката”, каза той.

Бенчев коментира и ситуацията в България, по-специално работата на рафинерията в Бургас. По думите му тя разполага с осигурени доставки до средата на април. „Има налични количества, които позволяват работа дори през първите седмици на април”, уточни той.

Председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация увери, че горивата в България няма да свършат. „Какви ще бъдат цените оттук нататък е много трудно да се прогнозира”, добави Бенчев. Според него докато няма яснота как се развива ситуацията в Близкия изток, световните пазари трябва да са подготвени за различни сценарии. Той изрази надежда цените на горивата да не достигнат нивата от 2022 г., наблюдавани по време на кризата около Украйна.

