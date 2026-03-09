Лайфстайл:

Ердоган реагира на ракетата от Иран с ясен намек към Израел (ВИДЕО)

09 март 2026, 21:46 часа 1826 прочитания 0 коментара
"Въпреки искрените ни предупреждения, продължават да се предприемат изключително погрешни и провокативни стъпки, които ще изложат на риск приятелството на Турция. В светлината на днешния инцидент, отново напомням, че не трябва да упорито да се преследва грешка. Никой не бива да прави грешни изчисления - никой не бива да попада в капана на ционистката мрежа за кланета, която се стреми да настрои брат срещу брат". Това заяви турският президент Реджеп Ердоган, след като трета ракета, смята се от страна на Иран, полетя към турска територия. Изглежда за втори път ракетата е била насочена към турската военна база "Инджирлик", където има американско ядрено оръжие.

"Никой не бива да предприема действия, които биха хвърлили сянка върху нашето хилядолетно съседство и братство и биха отворили дълбоки рани в сърцата и умовете на нашата нация. Позицията и позицията на Турция са ясни. Очевидни са и изключителните ѝ усилия да предотврати по-нататъшното разпространение на огъня и да спре още кръвопролития", подчерта Ердоган.

Турският авторитарен президент изрази изрично задоволство, че "нашите братя" в Иракски Кюрдистан също не търсят война и "няма да се хванат на тази игра". По-рано днес, 9 март, Reuters публикува материал, в който се казваше, че кюрдите в Сирия са предупредили кюрдите в Ирак да не се доверяват на САЩ - предвид кюрдския опит именно в Сирия.

"Нашите F-16, заедно с нашите самолети за ранно предупреждение и нашите самолети-танкери, наблюдават потенциални заплахи по 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата", увери Ердоган.

Ивайло Ачев
