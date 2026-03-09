Ердоган реагира на ракетата от Иран с ясен намек към Израел (ВИДЕО)

"Въпреки искрените ни предупреждения, продължават да се предприемат изключително погрешни и провокативни стъпки, които ще изложат на риск приятелството на Турция. В светлината на днешния инцидент, отново напомням, че не трябва да упорито да се преследва грешка. Никой не бива да прави грешни изчисления - никой не бива да попада в капана на ционистката мрежа за кланета, която се стреми да настрои брат срещу брат". Това заяви турският президент Реджеп Ердоган, след като трета ракета, смята се от страна на Иран, полетя към турска територия. Изглежда за втори път ракетата е била насочена към турската военна база "Инджирлик", където има американско ядрено оръжие.
Despite our sincere warnings, extremely wrong and provocative steps that will put Türkiye’s friendship at risk continue to be taken. pic.twitter.com/5NcP4HGkON
In light of today’s incident, I once again remind that there should be no persistence or stubborn insistence on a mistake. pic.twitter.com/zdru0as2kd
No one should make miscalculations; no one should fall into the trap of the Zionist massacre network that seeks to pit brother against brother.
We welcome the statements made by our brothers in the Iraqi Kurdish region and sincerely believe that they… pic.twitter.com/MkJll9C7VN
"Никой не бива да предприема действия, които биха хвърлили сянка върху нашето хилядолетно съседство и братство и биха отворили дълбоки рани в сърцата и умовете на нашата нация. Позицията и позицията на Турция са ясни. Очевидни са и изключителните ѝ усилия да предотврати по-нататъшното разпространение на огъня и да спре още кръвопролития", подчерта Ердоган.
No one should embark on a course of action that would cast a shadow over our thousand-year-old neighborhood and brotherhood, and open deep wounds in the hearts and minds of our nation.
Türkiye’s position and stance are clear. Its extraordinary… pic.twitter.com/LEImmVAQln
Турският авторитарен президент изрази изрично задоволство, че "нашите братя" в Иракски Кюрдистан също не търсят война и "няма да се хванат на тази игра". По-рано днес, 9 март, Reuters публикува материал, в който се казваше, че кюрдите в Сирия са предупредили кюрдите в Ирак да не се доверяват на САЩ - предвид кюрдския опит именно в Сирия.
"Нашите F-16, заедно с нашите самолети за ранно предупреждение и нашите самолети-танкери, наблюдават потенциални заплахи по 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата", увери Ердоган.
Our F-16s, together with our airborne early warning and tanker aircraft, are monitoring potential threats 24/7. pic.twitter.com/oziiRQtFv0
