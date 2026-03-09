Весела Бабинова трогна с имитацията си и победи в "Като две капки вода"

В четвъртата вечер на 14-ия сезон на обичаното предаване за имитации Като две капки вода" победата заслужено грабна Весела Бабинова, която трогна всички с превъплъщението си в Ан Хатауей и изпълнението на "I Dreamed a Dream" от мюзикъла "Клетниците". Тя реши да дари спечелените от нея 1000 евро на 3-годишната Карина, която се бори с тежко заболяване.

В кого се превъплътиха участниците

Тази вечер първи на сцената излезе Виктор, който изпълни вечния парти хит на Village People от 1978 г. - "Y.M.C.A.". Той се впусна в ритъма на диското и си спечели овациите на публиката. Азис го похвали за артистичното му поведение и танците: "Мислех, че гледам мюзикъл", но също така отбеляза, че не е бил брилянтен с пеенето.

Втората трансформация беше поверена на Пламена, която за първи път влезе в образа на мъж - в този на вокалиста на System of a Down - Серж Танкян. Макар че преди изпълнението си тя призна, че задачата ѝ е много трудна, чаровната блондинка взриви сцената с "Chop Suey!" "Преживявала съм всяка една дума от този текст", сподели тя. Заслужено Пламена си спечели положителни коментари от журито, като Фънки еуфорично заяви: "Звяр си, захващай се с метъл музика!"

След нея своята имитация показа Борис, който се превъплъти в любимеца на жените Ерос Рамацоти, когото чакаме през април в България, и изпя "Se bastasse una canzone". Италианската романтика превзе шоуто, но Веселин Маринов категорично заяви, че не е доволен от изпълнението му, защото не е видял пред себе си Ерос Рамацоти.

Актьорът Даниел Пеев - Дънди получи драматичната задача да имитира покойната звезда на българската естрада Петър Чернев. "Бях искрено изплашен, защото е сложна задача", заяви той преди да излезе на сцената. Докато съпругата на оригинала го гледаше в залата, Дънди изпълни емоционалната песен "Заклинание", заради което публиката се изправи на крака. "Бяхте много близо до него. Много вълнуващо изпълнение. Успяхте да съживите образа му чрез тази песен", сподели развълнувата вдовица на Петър Чернев. Фънки беше на друго мнение и гневно изригна, че той се е провалил с имитацията си.

Следващата имитация бе на Алекс Раева, която изпя хита на поп певицата Тейлър Дейн - "I'll Be Your Shelter" - музикална изповед за сила, подкрепа и любов. "Ти тръгна едно към едно, но по едно време нещо стана, гласът ти стана по-висок, имаше няколко фалишиви момента и някъде те изгубих", заключи Азис. Веско Маринов обаче беше категоричен, че тази песен сякаш е създадена за нея.

След нея дойде ред на младата Симона, която за първи път се превъплъти в мъж - в образа на енергичния Ричи Валънс - рокендрол певецът, който превърна мексиканската народна мелодия "La Bamba" в световен хит. Според Хилда Казасян прекалено много си е личало усилието ѝ да го имитира като глас, което е оказало негативен ефект върху цялостната имитация.

Емилия, която е учила народно пеене в музикалното училище в Широка Лъка, се върна към корените си с песента "Даньова мама" в изпълнението на Бинка Добрева. "Това ми е най-трудната задача до момента в предаването, защото е много отговорна, тъй като много се очаква от мен", категорична беше тя преди да стъпи на сцената, облечена в носия. Напълно заслужено публиката стана на крака заради емоционалното ѝ изпълнение, като самата Бинка Добрева каза: "Ти направи една уникална имитация. Браво, справи се отлично!"

Предпоследен за тази вечер беше Иво Димчев, който след като предишните пъти спечели с образите на Едит Пиаф и Емил Димитров, този път се превъплъти в балканската поп-фолк легенда Миле Китич за "Plava Ciganka". "Много ми хареса. Справи се много добре, Браво, Иво", кратко заяви Фънки. Азис пък сподели, че Миле Китич му е личен приятел: "Смятам, че ти беше трудно заради вибратото, което притежаваш. Но беше забавен и енергията ти ме зареди".

За финал на сцената излезе Весела Бабинова, която имаше задачата да имитира Ан Хатауей (Фантин) и да изпее "I Dreamed a Dream" - драматичната песен от "Клетниците", която във филмовата версия носи на актрисата нейния първи и единствен "Оскар". Изпълнението на Весела беше изключително емоционално, като журито беше единодушно, че е била феноменална.