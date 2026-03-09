Радар за икономика: Най-важните новини на 9 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 9 март 2026 г.

Цената на петрола с любопитен завой след шоковото поскъпване

Цената на петрола се върна на ниво до около 100 долара за барел този следобед, след като част от огромния дневен скок от вчера и късно снощи беше ограничен от съобщения за разговори относно координирано освобождаване на запаси от стратегически резерви. Това охлади донякъде пазара, разтърсен от войната в Близкия изток и спирането на корабоплаването през Ормузкия проток.

Още: Цената на петрола с любопитен завой след шоковото поскъпване

Цената на природния газ в Европа е невиждана от над три години

Цената на природния газ в Европа се повиши до най-високото си равнище от над три години на фона на рязкото поскъпване на петрола и продължаващото напрежение в Близкия изток, след като конфликтът между САЩ и Иран навлезе във втората си седмица, предаде Ройтерс. Търговията и корабоплаването в района на Ормузкия проток остават почти парализирани, което засилва опасенията за сериозни смущения в глобалните енергийни доставки.

Още: Цената на природния газ в Европа е невиждана от над три години

Еврото започна седмицата с курс, невиждан от ноември миналата година

Курсът на еврото спрямо щатския долар слезе под психологическата граница от 1,16 към щатската валута и е още по-нисък от нивото преди седмица, когато се движеше около равнището от 1,18. Основен фактор през седмицата бе засилването на американския долар след операцията на САЩ и Израел срещу Иран. Еврото започна седмицата с курс, невиждан от ноември миналата година

Неочаквана цена на потребителската кошница отчетоха властите

Стойността на потребителската кошница се задържа на 57 евро вече трета поредна седмица. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото на брифинг в сградата на Министерския съвет. По думите му повишението на цените е предимно при цитрусовите плодове и зеленчуците, които не са характерни за сезона. Неочаквана цена на потребителската кошница отчетоха властите

Обявите за работа намаляват сериозно през февруари

В края на февруари се регистрират приблизително 38 500 обяви за работа във водещите сайтове за свободни позиции в страната. В сравнение с предходния месец се наблюдава спад от 5 на сто, което означава с 1990 по-малко предложения. На годишна база също се отчита намаление в броя на обявите - те са с около 3690 по-малко спрямо февруари 2025 г., което представлява спад от 9 на сто.

Още: Обявите за работа намаляват сериозно през февруари