Надежда Нейнски: Досега от Близкия изток са евакуирани над 2600 българи

“До този момент, по цифрите, които са ми подадени от Ситуационният център, са евакуирани над 2600 българи. С наше съдействие - тук е и Министерството на туризма, туроператорите, Министерството на транспорта. Но ситуационният център е във Външно министерство и бих казала, че координираме една уникална по рода си операция на евакуиране на толкова много български граждани от района на конфликта“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV министърът на външните работи Надежда Нейнски.

Още: Изникна голям проблем в евакуацията на българи от Близкия изток (ВИДЕО)

„В следващите един-два дни - специално от Катар, Кувейт, Бахрейн, Саудитска Арабия, планираме да се изпратят самолети от летището в Рияд - да бъдат изтеглени последните българи. Имаме и до този момент отделни обаждания. Първоначално имаше много, тъй като самата координация, докато се структурира… Сега отделни хора, които поради различни причини, не са се качили, или не са им се обадили, но това са отделни хора“, коментира външният министър.

Още: Надежда Нейнски: Приоритет е извеждането на хора от военните зони

„Даже в последните един-два самолета е имало празни места. Освен това са се възобновили част от гражданските полети. Особен интерес представлява и Израел, където обстановката е много сериозна. Следим ситуацията в Ливан“, посочи още тя.

Още: Имаме гаранцията на НАТО срещу ракетни нападения: Служебният кабинет за ескалацията в Близкия изток (ВИДЕО)

От Иран са изтеглени всички, които са пожелали евакуация - през Азербайджан по сухопътна линия. Според Нейнски има още около 500-600 човека, които трябва да бъдат евакуирани. "Ситуационният център ще изготви след приключването на евакуацията много подробен доклад, в който ще бъде направен анализ на това къде какво се е случило. Нещо повече ще ви кажа, че даже аз снощи разговарях с едно семейство, което се е върнало - от Катар или Кувейт, което пожела да се видим. Те ми благодариха за помощта, но пожелаха да се видим и ще се видим в петък, защото за мен е много важна обратната връзка с хората, не препредадена, а от хората, които са преминали през този рисков период и през тези сложни пътувания", заяви външният министър. "Целият свят в момента евакуира своите граждани", посочи Нейнски.