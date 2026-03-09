Дон Хулио, футбол се играе с кохонес! ЦСКА ще реши дали Левски да е шампион | Точно попадение

3 мача, 3 загуби, 0 отбелязани гола: така изглежда съперничеството на Левски срещу Лудогорец от началото на пролетния дял в Първа лига. "Сините", които претърпяха поражения от "орлите" за Суперкупата и Купата на България, сега отстъпиха и в шампионата в мач, който бе много подобен на предходните два. Добрата новина е, че Левски запазва сериозна преднина на върха, но от друга страна, хората на Хулио Веласкес отново бяха прекалено респектирани от противника и не показаха футболното си лице, което демонстрират във всеки друг мач.

Поредна ликвидационна сесия за Левски

"Дон Хулио, футбол се играе с кохонес": това каза спортният журналист Стефан Йорданов в най-новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. А неговите колеги Бойко Димитров, Джем Юмеров и Кристин Попова бяха склонни да се съгласят с мнението му. "Сините" за пореден път излязоха плахо срещу хегемона от Разград. И вместо да играят своя стил - с притежание на топката и креативност в атака, отново опитаха да "изненадват" Лудогорец с подход, който пак ги обрече на провал. А какво ли щеше да се случи, ако Левски бе излязъл с пълен фокус и желание за победа на всяка цена срещу Лудогорец?

"Сините" изглеждаха като отбор, който се бори за равенство в Разград

Левски изглеждаше като отбор, който се бори за равенство в Разград, а подобна нагласа обикновено не води до положителен край. Сега голямата въпросителна е може ли "сините" да се сринат от това поражение, или за пореден път ще покажат реакция и ще задържат солидната си преднина. До края на сезона остават още много мачове, като всичко ще се реши в плейофите. А там отборът, който може да реши дали Левски ще бъде шампион, е кръвният враг ЦСКА...

ЦСКА ли ще реши битката за титлата?

Всъщност "червените" изиграха много силен мач срещу Локомотив София, като това само повиши разочарованието от неочакваната загуба от Септември. Ако ЦСКА бе взел победа в онзи мач, сега разликата до Левски щеше да е само 7 точки, преди "сините" да изиграят двубоя си с Локомотив Пловдив. Какво може да се случи в битката за титлата, пък и в битката за оцеляване, гледайте в коментарния сегмент "Асене, ВАР-ни" на "Точно попадение".

Невероятните спортни успехи на Gen Z поколението на България

Във втория сегмент на предаването - "Актуалното в спорта", водещата новина бе историческата победа на Никола Цолов във Формула 2. Успехи обаче бяха постигнати и в биатлона чрез Лора Христова и Георги Джоргов, както и в ски скоковете чрез Владимир Зографски и в ски ориентирането чрез Станимир Беломъжев. Седмицата не мина и без скандали - борбата и щангите бяха белязани от протести, а най-тъжната новина долетя от сноуборда, след като Малена Замфирова претърпя много тежък инцидент.

В предаването ба направен и обстоен анализ на последните събития в българския баскетбол - благодарение на новото лице на "Точно попадение" Кристин Попова, която показа, че е тесен специалист в този спорт. Иначе епизодът предложи и традиционните рубрики "Куриози и виртуози", "Кой съм аз" и "В мишената", като този път играта бе със спортни личности, докато в прогнозите Кристин прибегна до любопитен прийом - гледайте във видеото: