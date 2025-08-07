Войната в Украйна:

Най-актуалните AI практики вече са част от обновената програма по дигитален маркетинг на SoftUni Digital

От 47,32 милиарда долара през 2025 г. до 107,5 милиарда долара до 2028 г. се очаква да нарасне глобалният AI пазар в сферата на маркетинга,  според проучване на kbvresearch. Тези тенденции подчертават трансформацията в дигиталния маркетинг, под диктовката на AI, която се усеща все по-осезаемо и от работещите в сектора.

В отговор на тези промени, SoftUni Digital обнови цялостната си програма по дигитален маркетинг, интегрирайки най-модерните AI практики в учебния си план. Така обучението отразява актуалността и практическите нужди на пазара, което го превръща в точното решение за всички, които искат да придобият ключови съвременни умения в маркетинга.

Програмата стартира с безплатния входящ курс Marketing Basics, където само за 2 седмици се усвояват основните принципи в сферата.

Маркетинг в AI ерата: от теория към практика

Изкуственият интелект вече променя фундаментално начина, по който се създава, управлява и анализира  маркетинг съдържание. От автоматизация на кампании до  персонализирани съобщения, базирани на данни, ролята на AI е все по-значима. Това създава необходимост от нов тип специалисти – такива, които не само разбират маркетинговите принципи, но и умеят да прилагат AI инструменти в реална среда.

Практическото овладяване на съвременни AI инструменти се превръща във все по-съществен фактор за ефективна реализация в маркетинга. Познанията за това как да се прилагат технологии като изкуствен интелект в реални маркетингови процеси обогатяват професионалния профил и осигуряват конкурентно предимство.

Как обновената програма на SoftUni Digital отговаря на съвременната AI реалност?

Новият учебен план на програмата включва съчетание от доказани маркетинг практики и реална работа с водещи AI инструменти в ключови направления:

  • Content marketing – създаване и адаптиране на съдържание с помощта на AI платформи за текстова генерация, планиране на съдържание и автоматизация.
  • E-mail marketing – използване на AI за създаване на персонализирани кампании, автоматичен анализ на поведението на потребителите и оптимизация на съобщенията.
  • Facebook marketing – интегриране на AI за A/B тестове, динамични визуализации и предвиждане на резултати чрез поведенчески данни.
  • SEO – прилагане на AI инструменти за анализ на ключови думи, конкурентен анализ и оптимизация на структурата на съдържанието.
  • Google Ads – използване на AI функционалности за автоматично наддаване, създаване на адаптивни реклами и оптимизиране на кампании.
  • Google Analytics – интерпретиране на данни чрез AI-модули, предвиждане на поведение на потребителите и изграждане на аудитории. 

Бъдещето на маркетинга се учи днес

Развитието на технологиите и все по-широкото приложение на изкуствения интелект изискват маркетолозите да следят AI тенденциите и активно да ги прилагат в своята работа. С актуализираната си  програма, SoftUni Digital подготвя специалисти, които са конкурентоспособни на един променящ се пазар. Участниците развиват:

  • Умения за работа с ключови AI инструменти в маркетинга.
  • Знания за това как да създават кампании, базирани на данни.
  • Способности да вземат стратегически решения с подкрепата на технологии.
  • Опит в интегриране на AI в различни маркетинг канали и формати.
  • Подход за създаване на персонализирани стратегии с помощта на автоматизирани анализи.
  • Умения за работа по реални проекти с инструменти от професионалната среда.

Програмата е подходяща както за начинаещи, така и за специалисти, които искат да надградят своята експертиза с компетенции, адекватни на новата дигитална реалност.

За всички, които искат да придобият практически умения по дигитален маркетинг с включени най-актуалните AI тенденции, програмата на SoftUni Digital е едно чудесно решение. Тя започва с безплатния 2-седмичен курс Marketing Basics, който въвежда участниците в основите на маркетинга. Приемът е отворен, а кандидатстването става онлайн на сайта на SoftUni Digital.

Антон Иванов
