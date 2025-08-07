Може да са български: Откриха близо 3000 боеприпаса от Втората световна война край Кавала

Специализиран екип от Командването за подводно разрушаване на Гръцкия военноморски флот е извадило 2879 боеприпаса от Втората световна война. Те били намерени в морското дъно на пристанището на гръцкия град Кавала. Новината съобщава гръцкото издание Kathimerini. Операцията е проведена в сряда сутринта, според информация на гръцката брегова охрана. Боеприпасите са преместени на безопасно място в Цари залив, където са неутрализирани с контролирана експлозия. Откритието следва по-ранна находка от 25 юли, когато в същия район са били открити 11 боеприпаса и пълнител.

Защо може да са български?

Макар и в материала на гръцкото издание да не се уточнява какви точно са боеприпасите - те могат да бъдат немски или български. Това е така, защото през Втората световна война Нацистка Германия извършва нападение над Югославия и Гърция. Впоследствие българската държава окупира част от Беломорието, включително и Кавала.

Това се случва през 1941 година, когато Втора българска армия навлиза в Беломорието и заема областта. Кавала - стопанско и административно става водещ български град на крайбрежието на новосъздадената Беломорска област, чийто център е Ксанти. В Кавала през Втората световна война се създава и българска корабостроителница. След войната обаче - българските войски са били изтеглени от района. ОЩЕ: Унищожиха стара ръчна граната край р. Дунав