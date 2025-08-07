Глобите стигат до 4000 евро: Гърция наказва за телефон зад волана, докато в Сърбия удрят по бавните шофьори

От 13 септември 2025 година Гърция въвежда строги мерки за движение по пътищата. Новите промени са насочени най-вече срещу използването на мобилен телефон по време на шофиране. Досега този вид нарушение се наказваше с двумесечно отнемане на шофьорската книжка, но новият закон въвежда и глоби до 4000 евро. Тази глоба е предвидена при ПТП заради използване на телефон. Ако произшествието има сериозни последици, законът предвижда и присъди лишаване от свобода, вариращи от 10 години за тежка телесна повреда до 20 години за смърт. Ако повече от един човек е ранен, присъдата може дори да бъде доживотна, предава македонската медия "Вечер".

Глобите за телефон зад волана

За първо нарушение с телефон зад волана в Гърция, глобата ще бъде 350 евро, а шофьорската книжка ще бъде отнета за един месец. Второто нарушение носи глоба от 1000 евро и шестмесечна забрана за шофиране, докато третото носи глоба до 2000 евро и едногодишна забрана.

Глобите ще бъдат прилагани не само за местното население, но и за всички туристи, които отиват на море в страната. Законопроектът има за цел да реши дългогодишни проблеми и вратички в старата система, която вече не отговаря на съвременните пътни условия.

Размерът на новите глоби в Гърция

Ако ви хванат с алкохол в кръвта зад волана - глобите започват от 350 евро, но могат да достигнат до 1200 евро, с допълнителни мерки като конфискация на превозно средство и затвор.

Носенето на предпазен колан или каска е задължително както за шофьорите, така и за пътниците. Неспазването се наказва с 350 евро и временно отнемане на разрешителното.

Нарушения на светофара и пътните знаци: Шофиране на червен светофар или неспазване на знак STOP се глобява със 700 евро и глобата се увеличава с всяко повторение.

Превишена скорост и улични състезания: Глобите за превишена скорост варират от 150 до 350 евро, а за състезания по обществени пътища или шофиране над 200 км/ч се предвиждат санкции до 8 000 евро и забрана за шофиране до четири години.

Паркиране и технически пропуски: Паркирането на места за хора с увреждания или без технически преглед носи глоби от 150 до 2 000 евро. Шофирането без застраховка се наказва с €250 до €1,000.

Сърбия също затяга мерките

Сърбия също се готви да въведе най-строгия закон за пътна безопасност досега. Както обявиха властите, новият закон трябва да бъде завършен до края на годината.

Сред най-важните предложения са въвеждането на задължителни камери в превозните средства, особено в служебните и училищните превозни средства, за да се улесни определянето на отговорността в случай на произшествия.

В допълнение, трайното изземване на превозни средства от недобросъвестни шофьори и въвеждането на така наречения alco-lock – система, която не позволява на превозното средство да се запали, докато не се установи, че водачът не е под въздействието на алкохол.

Гражданите също се оплакаха от бавното шофиране, което може да причини задръствания и допълнително да застраши безопасността, и се предлага да се въведат глоби за шофьори, които ненужно забавят движението.