Стойчо Младенов разкри дали преговаря с ЦСКА

07 август 2025, 10:03 часа 663 прочитания 0 коментара
Легендата на ЦСКА Стойчо Младенов разкри дали ще се завърне в клуба. Както е известно, бившият нападател е спряган за нов спортен директор на „армейците“, след като в началото на седмица Пауло Нога подаде оставка заради слабия старт на сезона, а тя бе приета от ръководството. Сега шефовете усилено търсят заместник на португалеца като едно от имената, които се спрягат е именно това на Стойчо Младенов.

Никой от ЦСКА не е говорил с Младенов

Колегите от „БГНЕС“ потърсиха Стойчо Младенов за коментар по темата. Бившият наставник на ЦСКА, който на два пъти направи „армейците“ шампиони, бе категоричен, че на този етап никой от клуба не го е търсил. Той обаче така и не разкри дали би приел предложение на „червените“, ако се стигне до такова. В момента легендарният футболист е без работа, след като за последно бе оперативен директор на ЦСКА 1948.

ЦСКА

В ЦСКА имат няколко варианта за нов спортен директор 

Шефовете на ЦСКА имат и други варианти за поста на спортния директор. Сред имената, които се спрягат са тези на Пламен Марков и Бойко Величков. Съществува възможност и главният скаут на тима Методи Томанов да получи цялата спортно-техническа власт в клуба, но за момента това е малко вероятно. Очаква се през следващата седмица да има повече яснота около новия спортен директор на „армейците“.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
