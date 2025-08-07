"Кирил Петков може отново да оглави ПП, може да бъде и кандидат за президент": Анализ

"Абсолютно е възможно Кирил Петков да се завърне в политиката. Като има конгрес, той получи номинация и не си направи отвод, той ще бъде избран. Няма да бъда изненадан, ако Кирил Петков и Асен Василев да се върнат на терен". Това заяви бившият народен представител от "Продължаваме промяната" и мандатоносител при учредяването на партията Настимир Ананиев пред Дарик радио.

"Когато си тръгвах от ПП-ДБ имах откровен разговор с Петков и той ми каза, че има решение през април 2026 година с Асен Василев да направят крачка назад. Имало е нагласа да го направят, но не знам случващите се в момента събития да променят тази динамика. Говори се, че Кирил Петков може да бъде кандидат за президент, но трябва кандидатурата да бъде гражданска, за да може да се тръгне напред и да бъде широко подкрепена", заяви Настимир Ананиев.

Президентските избори

Сред евентуалните кандидати за президент на изборите догодина биха били Илияна Йотова, Бойко Борисов, Костадин Костадинов и Кирил Петков, според депутата.

"Илияна Йотова ще бъде кандидат, но въпросът е дали ще бъде единственият вляво. Последната една година Йотова бива помпана от президентската институция. Аз не съм виждал вицепрезидент да взима медийното внимание от самия президент. Мисля, че това е единственият вицепрезидент, който е толкова активен в последната година, година и половина преди края на мандата. Тя самата каза, че е от БСП и вероятно ще бъде издигната от партията. Президентът обаче не одобрява това правителство, но БСП е част от него. Йотова е в интересна хипотеза от кандидат на БСП, която е част от правителството, което не се одобрява от президентската институция“, заяви той.

Снимка: Actualno.com

По думите му тя по-скоро следва да излезе като независим кандидат, подкрепена от различни формирования. "Това, че заяви, че е член на БСП – тя протяга ръка към разочарованите хора вляво. Не смятам, че лявото ще има обща кандидатура. Мисля, че Костадин Костадинов ще влезе в президентската битка, за да разцепи подкрепата вляво и по този начин ще помогне на своите приятели от ГЕРБ. Виждаме едно танго между ГЕРБ и „Възраждане“ – две напред, едно назад. Въпросът е възможен ли е балотаж между Борисов и Костадинов. Според мен Борисов каза, че няма да бъде кандидат, за да затвори темата, но той иска да бъде президент. Ако види голям шанс да стане такъв, сигурен съм, че той ще скочи и ще каже с неговите думички, че партията и народът искат това", каза още той.

"От една гледна точка Борисов ще иска неговият кандидат да бъде на балотаж, ако самият той не участва. Досега знаем, че ДСП е натежавало на балотажа, за да помага на този, който е избран. Това не се случи само при втория мандат на Радев, който тогава бе подкрепен от „Продължаваме промяната", припомни още Ананиев.

Според него ДПС ще бъде фактор на президентските избори. Въпросът е дали Делян Пеевски ще иска да бъде кандидат, за да покаже, че зад него стоят избиратели. Той заяви, че би искал да бъде и премиер.

Интересно е дали би направил крачката да направи тази крачки или би подкрепил един или повече кандидати, но мисля, че ще са нужди между 700 000 и 750 000 гласа, за да се стигне до балотаж. Такава възможност има ГЕРБ, един обединен ляв кандидат или пък обединение между дясната общност, но трябва максимално да се отвори ветрилото и да се поканят много партии, които да подкрепят гражданска кандидатура“, анализира Настимир Ананиев.

