Панда роди близнаци в токийски зоопарк (СНИМКА)

Те са родени в ранните часове на сряда, се казва в изявление от зоологическата градина и се добавя, че все още не е потвърден полът на двете бебета.

Директорът Ютака Фукуда каза, че раждането на близнаци е първото за зоопарка Уено.

„Когато чух новината, че се е родило второто бебе, не можах да се сдържа и извиках“, каза той пред репортери.

Едно от малките с тегло 124 грама е поставено в кувьоз, заяви говорителят на зоопарка Наоя Охаши по време на пресконференция по-късно.

