ООН призова Израел да се откаже от завладяването на Газа

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк призова днес Израел незабавно да се откаже от плана си за установяване на пълен военен контрол над Ивицата Газа, предаде Франс прес. Планът, който бе одобрен тази нощ от израелския военен кабинет, "е против решението на Международния съд на ООН, съгласно което Израел трябва да сложи край на окупацията възможно най-скоро, да бъде приложено решението с две държави и правото на палестинците на самоопределяне", се казва в изявление на Тюрк.

"Всичко навежда на мисълта, че нова ескалация ще доведе до още по-голямо разселване на хора, до още убийства, до още непоносимо страдание, до ненужни разрушения и ужасни престъпления", изтъкна върховният комисар, който често е обвиняван от израелските власти в симпатии към палестинците.

Тюрк призова израелското правителство до гарантира безпрепятствен достъп на доставките на хуманитарната помощ до Газа, а не да ескалира войната.

Заложниците, държани от палестинската ислямистка групировка "Хамас", "трябва да бъдат незабавно и безусловно освободени", каза още Фолкер Тюрк, като призова също за освобождаване на "задържаните произволно от Израел палестинци".

