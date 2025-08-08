Войната в Украйна:

Япония губи доверие в САЩ след завръщането на Тръмп

08 август 2025, 07:30 часа 448 прочитания 0 коментара
Япония губи доверие в САЩ след завръщането на Тръмп

Новинарският японски уебсайт Nippon.com, в сътрудничество с JX Press, проведе онлайн проучване на общественото мнение от 22 до 24 юли, за да разбере какво е отношението на японците към САЩ преди 80-годишнината от края на Втората световна война. 

Първият въпрос е дали отношенията между Япония и Съединените щати са се подобрили или влошили от началото на втория мандат на Доналд Тръмп през януари. Само 2,3% от анкетираните са заявили, че връзките между страните са се „подобрили“. Цифрите включват и тези, които твърдят, че отношенията са се „подобрили донякъде“.

Над 47% от анкетираните са избрали отговора „Донякъде се е влошило“, а 22% са избрали отговора „Значително се е влошило“. По този начин може с увереност да се твърди, че 70% от анкетираните считат, че контактите между Япония и Съединените щати „са се влошили“. 28% от анкетираните са заявили, че отношенията между страните са останали същите. Още: Япония получи първите си три изтребителя "Ф-35 Би"

Ако разгледаме резултатите от проучването по възрастови групи, става ясно, че над 70% от анкетираните над 60 години и над 80% от анкетираните над 70 години считат, че отношенията са се влошили. Младите хора на възраст 20-30 години по-често избират отговорите „останаха същите“ и „влошиха се до известна степен“.

Оказва се, че по-младото поколение не е толкова песимистично настроено за бъдещето, колкото бащите и дядовците им. Напълно е възможно те просто да нямат с какво да го сравнят: по-старото поколение успя да стане свидетел на наистина приятелско отношение на Съединените щати към Япония, но младежите не са имали такъв късмет.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Анкетата е проведена паралелно с края на изборите за Камарата на съветниците на Япония и съвпадна с обявяването на намаляването на „тарифите на Тръмп“ от 25% на 15%. Може да се предположи, че ако тази анкета беше проведена няколко седмици по-рано, преди да станат известни резултатите от японско-американските преговори за новата тарифна политика на Доналд Тръмп, процентът на анкетираните, които считат, че отношенията между Япония и САЩ са се влошили, щеше да бъде още по-висок. Но едностранчивата и твърда позиция на лидера на Белия дом доведе до факта, че почти 70% от анкетираните отбелязаха охлаждане на отношенията между страните.

Нагласите преди втория мандат на Тръмп

През октомври-ноември 2024 г., преди Доналд Тръмп да дойде на власт, Кабинетът на министрите на Япония проведе обществено проучване относно отношението към дипломатическите усилия на страната. В проучването участваха 1700 души. По това време 85% от анкетираните заявиха, че считат отношенията между Япония и Съединените щати „като добри”, докато само 10% от анкетираните не са съгласни с тази оценка.

Разбира се, онлайн анкетата е различна от уличната анкета и сравнителните резултати може да са донякъде неточни, но общата картина е ясна: преди второто встъпване в длъжност на Доналд Тръмп като президент на САЩ, японците гледаха на отношенията между страните много по-положително, отколкото само няколко месеца по-късно. Още: Япония отбеляза 80 г. от атомната бомба в Хирошима

"Отношенията трябва да бъдат заздравени за мир и сигурност"

Промяната в японското мнение за САЩ е неразривно свързана с японската позиция по отношение на националната сигурност. Един от въпросите в анкетата беше посветен именно на този проблем. Въпросът беше следният: „Какво според вас трябва да направи Япония, за да защити мира и сигурността на страната в бъдеще?“

 

Само 25% от анкетираните са избрали отговор (1) „Укрепване на връзките със Съединените щати“. 33,7% от анкетираните считат, че отговор (2) „Сътрудничество с други държави, а не с Америка“ е по-близо до истината. Най-популярният отговор е (3) „Стремеж към независимост по въпросите на отбраната“, избран от 42% от участниците в анкетата.

Вариант (1) предполага продължаване на отдавна установената политика на сътрудничество в сферата на националната отбрана в съответствие с Договора за взаимно сътрудничество и сигурност между Съединените щати и Япония. Вариант (2) предполага разширяване на отношенията с други държави в рамките на концепцията за „многостранна сигурност“.

Най-обещаващи съюзници в момента изглеждат Австралия, Република Корея и Филипините. Вариант (3) е т.нар. курс за независимост на Япония в областта на отбраната.

Що се отнася до възрастта на анкетираните, над 40% от анкетираните във всички възрастови групи от 30 до 60 години са за самозащита и независимост. Поколението над 70 години счита, че е по-добре да се укрепват връзките с други държави: в тяхната възрастова група над 40% са гласували за този отговор.

Япония е сравнително малка островна държава, заобиколена от ядрени сили: Китай, Руската федерация и Северна Корея. Стремежът към отбранителна независимост и отказът от американското възпиране биха изисквали основно преразглеждане на бюджета за отбрана, както и фундаментални промени в конституцията и законите на страната. 

Значителното пристрастие в резултатите от проучването към отбранителната независимост на Япония отразява нарастващото безпокойство сред населението: на САЩ вече не може да се разчита. Това обаче не е знак за готовност за решаване на гореспоменатите сложни проблеми. 

Бивш заместник-министър на отбраната коментира резултатите от проучването: „Мисля, че курсът към независимост на Япония беше провокиран от личността на Тръмп. Много хора станаха недоверчиви, предпазливи и враждебни към Америка през последните шест месеца. Въпреки това, въпросите за сигурността трябва да се разглеждат с хладнокръвие. Преходът към самозащита за сега е твърде амбициозен.“

Области, в които се усеща влиянието на САЩ

Друг въпрос помоли респондентите да посочат в коя област влиянието на САЩ е най-силно. Имаше шест варианта за избор. Още: Япония регистрира най-горещия юли в историята си

Най-популярният отговор е „Икономическа дейност“ (59,7%), следван от „Национална отбрана“ (22,0%), „Начин на мислене“ (7,2%), „Култура, включително музика, филми и мода“ (4,3%) и „Цифрови технологии“ (2,1%). 4,7% от анкетираните гласуваха за точката „Друго“. 

Опцията „Икономическа активност“ очевидно е на първо място поради приключването на преговорите между САЩ и Япония относно новата тарифна политика на Доналд Тръмп. Този отговор е избран от около 60% от анкетираните на възраст между 20 и 70 години, пише Nippon.com.

За Япония следвоенният период бележи началото на епоха, в която тя попада под пълномащабно американско влияние. Така наречената мека сила на Америка някога е прониквала в начина на живот, развлекателната инфраструктура и културата на Япония, но резултатите от проучванията показват, че това влияние отдавна е намаляло.

Превод: Ганчо Каменарски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Япония САЩ Ганчо Каменарски
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес