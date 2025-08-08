Япония губи доверие в САЩ след завръщането на Тръмп

Новинарският японски уебсайт Nippon.com, в сътрудничество с JX Press, проведе онлайн проучване на общественото мнение от 22 до 24 юли, за да разбере какво е отношението на японците към САЩ преди 80-годишнината от края на Втората световна война.

Първият въпрос е дали отношенията между Япония и Съединените щати са се подобрили или влошили от началото на втория мандат на Доналд Тръмп през януари. Само 2,3% от анкетираните са заявили, че връзките между страните са се „подобрили“. Цифрите включват и тези, които твърдят, че отношенията са се „подобрили донякъде“.

Над 47% от анкетираните са избрали отговора „Донякъде се е влошило“, а 22% са избрали отговора „Значително се е влошило“. По този начин може с увереност да се твърди, че 70% от анкетираните считат, че контактите между Япония и Съединените щати „са се влошили“. 28% от анкетираните са заявили, че отношенията между страните са останали същите. Още: Япония получи първите си три изтребителя "Ф-35 Би"

Ако разгледаме резултатите от проучването по възрастови групи, става ясно, че над 70% от анкетираните над 60 години и над 80% от анкетираните над 70 години считат, че отношенията са се влошили. Младите хора на възраст 20-30 години по-често избират отговорите „останаха същите“ и „влошиха се до известна степен“.

Оказва се, че по-младото поколение не е толкова песимистично настроено за бъдещето, колкото бащите и дядовците им. Напълно е възможно те просто да нямат с какво да го сравнят: по-старото поколение успя да стане свидетел на наистина приятелско отношение на Съединените щати към Япония, но младежите не са имали такъв късмет.

Анкетата е проведена паралелно с края на изборите за Камарата на съветниците на Япония и съвпадна с обявяването на намаляването на „тарифите на Тръмп“ от 25% на 15%. Може да се предположи, че ако тази анкета беше проведена няколко седмици по-рано, преди да станат известни резултатите от японско-американските преговори за новата тарифна политика на Доналд Тръмп, процентът на анкетираните, които считат, че отношенията между Япония и САЩ са се влошили, щеше да бъде още по-висок. Но едностранчивата и твърда позиция на лидера на Белия дом доведе до факта, че почти 70% от анкетираните отбелязаха охлаждане на отношенията между страните.

Нагласите преди втория мандат на Тръмп

През октомври-ноември 2024 г., преди Доналд Тръмп да дойде на власт, Кабинетът на министрите на Япония проведе обществено проучване относно отношението към дипломатическите усилия на страната. В проучването участваха 1700 души. По това време 85% от анкетираните заявиха, че считат отношенията между Япония и Съединените щати „като добри”, докато само 10% от анкетираните не са съгласни с тази оценка.

Разбира се, онлайн анкетата е различна от уличната анкета и сравнителните резултати може да са донякъде неточни, но общата картина е ясна: преди второто встъпване в длъжност на Доналд Тръмп като президент на САЩ, японците гледаха на отношенията между страните много по-положително, отколкото само няколко месеца по-късно. Още: Япония отбеляза 80 г. от атомната бомба в Хирошима

"Отношенията трябва да бъдат заздравени за мир и сигурност"

Промяната в японското мнение за САЩ е неразривно свързана с японската позиция по отношение на националната сигурност. Един от въпросите в анкетата беше посветен именно на този проблем. Въпросът беше следният: „Какво според вас трябва да направи Япония, за да защити мира и сигурността на страната в бъдеще?“

Само 25% от анкетираните са избрали отговор (1) „Укрепване на връзките със Съединените щати“. 33,7% от анкетираните считат, че отговор (2) „Сътрудничество с други държави, а не с Америка“ е по-близо до истината. Най-популярният отговор е (3) „Стремеж към независимост по въпросите на отбраната“, избран от 42% от участниците в анкетата.

Вариант (1) предполага продължаване на отдавна установената политика на сътрудничество в сферата на националната отбрана в съответствие с Договора за взаимно сътрудничество и сигурност между Съединените щати и Япония. Вариант (2) предполага разширяване на отношенията с други държави в рамките на концепцията за „многостранна сигурност“.

Най-обещаващи съюзници в момента изглеждат Австралия, Република Корея и Филипините. Вариант (3) е т.нар. курс за независимост на Япония в областта на отбраната.

Що се отнася до възрастта на анкетираните, над 40% от анкетираните във всички възрастови групи от 30 до 60 години са за самозащита и независимост. Поколението над 70 години счита, че е по-добре да се укрепват връзките с други държави: в тяхната възрастова група над 40% са гласували за този отговор.

Япония е сравнително малка островна държава, заобиколена от ядрени сили: Китай, Руската федерация и Северна Корея. Стремежът към отбранителна независимост и отказът от американското възпиране биха изисквали основно преразглеждане на бюджета за отбрана, както и фундаментални промени в конституцията и законите на страната.

Значителното пристрастие в резултатите от проучването към отбранителната независимост на Япония отразява нарастващото безпокойство сред населението: на САЩ вече не може да се разчита. Това обаче не е знак за готовност за решаване на гореспоменатите сложни проблеми.

Бивш заместник-министър на отбраната коментира резултатите от проучването: „Мисля, че курсът към независимост на Япония беше провокиран от личността на Тръмп. Много хора станаха недоверчиви, предпазливи и враждебни към Америка през последните шест месеца. Въпреки това, въпросите за сигурността трябва да се разглеждат с хладнокръвие. Преходът към самозащита за сега е твърде амбициозен.“

Области, в които се усеща влиянието на САЩ

Друг въпрос помоли респондентите да посочат в коя област влиянието на САЩ е най-силно. Имаше шест варианта за избор. Още: Япония регистрира най-горещия юли в историята си

Най-популярният отговор е „Икономическа дейност“ (59,7%), следван от „Национална отбрана“ (22,0%), „Начин на мислене“ (7,2%), „Култура, включително музика, филми и мода“ (4,3%) и „Цифрови технологии“ (2,1%). 4,7% от анкетираните гласуваха за точката „Друго“.

Опцията „Икономическа активност“ очевидно е на първо място поради приключването на преговорите между САЩ и Япония относно новата тарифна политика на Доналд Тръмп. Този отговор е избран от около 60% от анкетираните на възраст между 20 и 70 години, пише Nippon.com.

За Япония следвоенният период бележи началото на епоха, в която тя попада под пълномащабно американско влияние. Така наречената мека сила на Америка някога е прониквала в начина на живот, развлекателната инфраструктура и културата на Япония, но резултатите от проучванията показват, че това влияние отдавна е намаляло.

Превод: Ганчо Каменарски