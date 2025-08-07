Япония получи първите си три изтребителя "Ф-35 Би"

Първите три многоцелеви стелт изтребителя "Ф-35 Би" (F-35B "Lighting II") на Японските военновъздушни сили за самоотбрана пристигнаха днес във военновъздушна база в южната част на страната, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че покупката на американските изтребители от страна на Токио представлява нова стъпка за укрепване на отбраната в условията на нарастващо напрежение в региона.

Сред новите попълнения са три от четирите "Ф-35 Би", които по план трябва да бъдат разположени във военновъздушната база "Нютабару" в префектура Миядзаки. Четвъртият изтребител ще пристигне по-късно, съобщиха Японските военновъздушни сили за самоотбрана.

Самолетите, които разполагат с функция за късо излитане и вертикално кацане, ще оперират от два японски вертолетоносача - "Идзуму" и "Кага", които бяха модифицирани, за да могат да бъдат съвместими с изтребителите.

Министерството на отбраната на Япония заяви, че до края на март 2026 г. във военновъздушната база "Нютабару" ще бъдат доставени още четири изтребителя "Ф-35 Би".

Япония смята Китай за регионална заплаха и ускорява военното си присъствие на отдалечени острови в югозападната част на страната, отбелязва АП, цитирани от БТА.

В момента Япония строи писта за нова въздушна база на остров Магешима, на 160 километра южно от базата "Нютабару", на която ще се извършват тренировъчни полети с изтребители "Ф-35 Би". Въпреки това, поради забавяния в строителството, ученията ще трябва да се провеждат в базата "Нютабару" до 2030 г., което предизвика протести от местните жители, обезпокоени от шума от самолетите.

Япония планира да разположи общо 42 изтребители "Ф-35 Би" и 105 изтребителя "Ф-35 А" (с конвенционално хоризонтално излитане и кацане), което ще превърне страната в най-големия потребител на американски изтребители "Ф-35" извън САЩ.

Японски военен самолет се разби днес

По-рано днес едноместен изтребител "Мицубиши Ф-2А" (Mitsubishi F-2A) на Японските военновъздушни сили за самоотбрана се разби в Тихия океан край източното крайбрежие на Япония по време на тренировъчен полет, а пилотът бе спасен, след като е успял да катапултира, съобщиха военните, като подчертаха, че тренировъчните полети на този вид самолет са били преустановени за проверка на безопасността.