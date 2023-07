Престрелки между израелци и палестинци на Западния бряг, броят на жертвите расте (ВИДЕА)

Досега палестинските власти твърдят, че са убити най-малко 8 души и са ранени още 50, 10 от които са в критично състояние. Израел казва, че са загинали седем бойци. Рано сутринта се съобщаваше за трима убити и 20 пострадали.

⚡️Consequences of the Jewish state: pic.twitter.com/z3IwAsU8Sp — War Monitor (@WarMonitors) July 3, 2023

Министърът на външните работи на Израел заяви, че страната не действа срещу палестинския народ, а срещу спонсорирани от Иран бойни групи, действащи в Дженин, включително в лагера.

⚡️Palestinians targeting the zionist regime’s armoured vehicles in Jenin moments ago pic.twitter.com/cj9PKblaQW — War Monitor (@WarMonitors) July 3, 2023

Палестинският премиер Мохамед Щайе обаче заклейми последната операция като "нов опит за унищожаване на лагера и изселване на хората в него". Палестинският президент Махмуд Абас трябва да председателства спешна среща на ръководството по-късно през деня, пише BBC.

По-рано днес батальонът "Дженин", който включва въоръжени мъже от палестинските групировки "Фатах", "Хамас" и "Ислямски джихад", каза, че ще се бори "с окупационните сили до последния дъх и куршум". Смята се, че това е една от най-мащабните израелски военни операции на Западния бряг от години.

⚡️View of Jenin moments ago, the regime has not stopped raining drone strikes at the camp. pic.twitter.com/9sUSJtaJEc — War Monitor (@WarMonitors) July 3, 2023

Бежанският лагер в Дженин бе затворен заради сраженията и това означава, че линейките трудно влизат в него, за да помогнат на сериозно ранените. Кадри на AFP пък показаха как палестински бойци стрелят с оръжие по време на сблъсъците. Виждат се също израелски военни автомобили и дим, който се издига от сградите (вижте видеото ТУК).

⚡️Photos of the resistance fighters in Jenin engaging the zionist occupiers pic.twitter.com/o1dPEGql66 — War Monitor (@WarMonitors) July 3, 2023

Първо имаше израелски удари с дронове, след което се появиха кадри как израелците щурмуват домовете на цивилните. Армията на страната заяви, че първият въздушен удар е бил насочен срещу апартамент, използван като скривалище на палестинци, които са нападнали израелци, и като команден център на бригадите "Дженин".

Появиха се и кадри на горящи камери, което показва, че е имало обстрел по журналисти, пише един от най-достоверните профили в Twitter за военни конфликти от Близкия изток - War Monitor.

⚡️The zionist regime targeted journalists in Jenin with live ammunition which lead to their cameras burning pic.twitter.com/B8mBPokHAO — War Monitor (@WarMonitors) July 3, 2023

Палестински дипломат заяви пред BBC, че тук не става въпрос за военна операция, а за "инвазия".

