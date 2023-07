Израелската армия с щурм в палестински лагер, удари го и с дронове (ВИДЕА)

Палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че най-малко трима палестинци са загинали, а повече от 20 други са ранени при продължаващия рейд.

Израелските сили за отбрана (IDF) заявиха, че нанасят удари по "терористична инфраструктура в района на Дженин". "Няма да стоим безучастно, докато терористите продължават да нанасят вреди на цивилни граждани, използвайки лагера Дженин като скривалище", заявиха те в Twitter.

⚡️Resistance fighters in Jenin firing at the regime’s excavators that stormed the city pic.twitter.com/WWySC6hwcX