С възгласи срещу европейци и американци талибаните празнуваха две години власт

Столицата на Афганистан бе завладяна от ислямистките талибани преди две години, на 15 август 2021 година. След изтеглянето на международните войски от Афганистан талибаните успяха само за няколко седмици да завладеят цялата страна.ОЩЕ: "Животът ми се превърна кошмар". Две години с талибаните

По повод годишнината говорителят на талибаните Забихула Муджахид поздрави афганистанската нация и помоли хората да благодарят на Бога за "тази велика победа".

Сигурността беше засилена в столицата Кабул във вторник, тъй като войниците засилиха проверките.

Конвои от членове на талибаните се събраха на площад Масуд близо до изоставената сграда на американското посолство. Някои от мъжете носеха оръжията си, докато други си правеха селфита, докато звучаха химни и момчета продаваха бялото знаме на движението, изписано с ислямската декларация за вяра. ОЩЕ: Талибаните в Афганистан вече въведоха полов апартейд

В Херат на запад тълпа от поддръжници на талибаните скандираха срещу европейците и американците.

The Afghan Taliban is marking the second anniversary of its return to power with a public holiday https://t.co/fIkA8qoP9s pic.twitter.com/IwwNj9TElZ