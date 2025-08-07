Войната в Украйна:

Стана ясно кога ще пристигне новият защитник на ЦСКА

07 август 2025, 10:41 часа 339 прочитания 0 коментара
ЦСКА договори пореден нов защитник още преди седмица, но до момента той още не е пристигнал в България, за да мине задължителните медицински прегледи и да подпише своя договор с клуба. Става въпрос за левия краен бранител на швейцарския Лозана Морган Поати. Причината за забавянето на трансфера е фактът, че ръководството на настоящия му тим все още му търси заместник.

Според колегите от „Мач Телеграф“ Поати със сигурност ще акостира в ЦСКА, но чак след като Лозана намери футболист на неговия пост. На този етап ръководството на швейцарците има няколко набелязани играчи, с които води преговори. Очаква се в близките дни те да завършат положително, за да може 28-годишният Морган Поати да пристигне у нас и да финализира трансфера си при „армейците“.

Морган Поати е роден на 15 юли 1997 година във Франция, но има конгоанско гражданство. Той стартира кариерата си в Монпелие като освен това е носил екипите на Троа, Гингам и белгийския Серен. През лятото на 2023-та левият бек преминава в Лозана. До момента той 76 мача за тима във всички турнири, в които се е отличил с две попадения и четири асистенции. Поати има и 10 двубоя за националния отбор на Конго. Бранителят е оценен на около 800 хиляди евро.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
