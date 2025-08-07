Стана ясно кога ще пристигне новият защитник на ЦСКА

ЦСКА договори пореден нов защитник още преди седмица, но до момента той още не е пристигнал в България, за да мине задължителните медицински прегледи и да подпише своя договор с клуба. Става въпрос за левия краен бранител на швейцарския Лозана Морган Поати. Причината за забавянето на трансфера е фактът, че ръководството на настоящия му тим все още му търси заместник.

Лозана търси заместник на Морган Поати

Според колегите от „Мач Телеграф“ Поати със сигурност ще акостира в ЦСКА, но чак след като Лозана намери футболист на неговия пост. На този етап ръководството на швейцарците има няколко набелязани играчи, с които води преговори. Очаква се в близките дни те да завършат положително, за да може 28-годишният Морган Поати да пристигне у нас и да финализира трансфера си при „армейците“.

🚨 Coup de théâtre dans le dossier Morgan Poaty !



Alors que son départ vers le CSKA Sofia semblait déjà bouclé, le Lausanne-Sport a envisagé de tout remettre en question et de tout faire capoter à la dernière minute… 👀



❗️Selon nos informations, le club a finalement accepté… https://t.co/djwQPOPvmt pic.twitter.com/iAyxkWeHT9 — SFM Football (@sfm_football) August 4, 2025

Бранителят има 10 мача за националния отбор на Конго

Морган Поати е роден на 15 юли 1997 година във Франция, но има конгоанско гражданство. Той стартира кариерата си в Монпелие като освен това е носил екипите на Троа, Гингам и белгийския Серен. През лятото на 2023-та левият бек преминава в Лозана. До момента той 76 мача за тима във всички турнири, в които се е отличил с две попадения и четири асистенции. Поати има и 10 двубоя за националния отбор на Конго. Бранителят е оценен на около 800 хиляди евро.

