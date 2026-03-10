САЩ и Израел с нови мощни удари: Небето над ирански град е осветено в яркооранжево (ВИДЕО)

Израел и САЩ предприеха „широка вълна“ от удари срещу Иран. Под прицел е столицата Техеран за втори път днес. Съобщава се за страховити експлозии, като читатели публикуват в социалните мрежи видеа, на които се вижда как в небето на града се виждат ярки светкавици.
Същевременно стана ясно, че САЩ и Израел са започнали масирани въздушни атаки и в Карадж, Иран. Ударите са толкова мощни, че небето буквално е осветено в яркооранжево, става ясно от видеа в социалните мрежи.
По-рано в понеделник израелският военен говорител Ефи Дефрин заяви, че Израел е нанесъл удари по „ключови крепости на иранския режим“ в три провинции, като е поразил военен команден център, обект за производство и съхранение на ракети и друга иранска военна инфраструктура.
От своя страна Иран нанесе удари по Манама, Бахрейн, уцелявайки жилищна сграда. По първоначални данни има най-малко един убит, а няколко души са ранени.
