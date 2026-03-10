Любопитно:

10 март 2026, 2:26 часа 367 прочитания 0 коментара
Нов телефонен разговор между Тръмп и Путин: За какво са разговаряли? (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин разговаря по телефона с американския си колега Доналд Тръмп. Двамата са обсъдили войните в Иран и Украйна,  съобщи помощникът на Путин Юрий Ушаков. „Ще кажа веднага, че разговорът беше делови, откровен и конструктивен, както обикновено се случва в диалога между руския и американския лидер. Те отдавна не са разговаряли по телефона, последният път беше през декември 2025 г. Разговорът продължи около час“, цитира думите на Ушаков РБК.

Още: Тръмп: Иран искаше да разработи ядрено оръжие, Путин остана впечатлен от нашата операция (ВИДЕО)

Според него основната тема на разговора е била ситуацията около конфликта с Иран, както и тристранните преговори във формат Русия-САЩ-Украйна. Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че последната насрочена среща се отлага заради ангажиментите на Вашингтон покрай войната в Иран.

Още: Отложиха планираната среща между Украйна, САЩ и Русия: Каква е причината?

Същевременно американският президент Доналд Тръмп също съобщи, че се е чул с Путин. На пресконференция той обяви, че руският му колега е бил силно впечатлен от това, което е видял в Иран. "Говорихме за войната с президента Путин и той беше много впечатлен от това, което видя. Никой не е виждал подобно нещо, Иран бе много силна държава", каза Тръмп.

 

Елин Димитров
