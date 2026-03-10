Тръмп: Иран искаше да разработи ядрено оръжие, Путин остана впечатлен от нашата операция (ВИДЕО)

Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че Съединените щати са ударили над 5000 цели от началото на войната в Иран, „някои от които са много важни цели“, но американските военни оставят „някои от най-важните цели за по-късно, в случай че се наложи да го направим“. „Ако ги ударим, ще са необходими много години, за да бъдат възстановени, което ще е свързано с производството на електроенергия и много други неща“, продължи той.

Trump on Iran:



We've left some of the most important targets for later. In case we need to do it, if we hit them, it's going to take many years for them to be rebuilt. Uh, having to do with electricity production and many other things.



So, we're not looking to do that if we… pic.twitter.com/c9VoQRZeV1 — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Тръмп заяви още, че САЩ са постигнали „голям напредък“ във войната си с Иран, предполагайки, че операцията може би е „в голяма част завършена“. „Постигаме значителен напредък към изпълнението на военната ни цел и някои хора биха могли да кажат, че сме я завършили“, каза той по време на пресконференция. „Тяхната възможност за изстрелване на ракети е намалена до около 10%, може би и по-малко“, каза Тръмп.

Trump on Iran:



Their missile capability is down to about 10%, maybe less. pic.twitter.com/tvCsmdJ6ST — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

„Повечето от морските им сили са на дъното на морето, потопихме 51 кораба, знаем всички места, на които произвеждат своите оръжия“, категоричен бе той.

Trump on Iran:



We sunk 51 ships. pic.twitter.com/VUeyrraVR3 — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Попитан дали това означава, че военните удари могат да приключат още тази седмица, той отговори: „Не, но това ще стане много скоро“.

Reporter: You called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking it will be over this week?



Trump: No, but very soon. pic.twitter.com/R4G95Q2O6r — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

"Говорихме за войната с президента Путин и той беше много впечатлен от това, което видя. Никой не е виждал подобно нещо, Иран бе много силна държава", каза още Тръмп.

Trump on Iran:



We talked about that with Putin.



He was very impressed with what he saw. pic.twitter.com/ER2xAHwQwM — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

През последните дни Тръмп предложи противоречиви срокове за войната. В реч пред републиканците в Камарата на представителите минути преди това той нарече кампанията „краткосрочна екскурзия“, като по-късно обеща да „продължи напред по-решително от всякога, за да постигне крайна победа“.

Имат ли Иран ракети "Томахоук"?

Тръмп продължава да отрича удара по училището Минаб в Иран въпреки ясни доказателства, че САЩ са го нанесли. „Не съм го виждал и ще кажа, че Тоmаhawk е едно от най-мощните оръжия изобщо – се използва, продава се и се и използва от други страни. И независимо дали става дума за Иран, който също има някои ракети Tomahawk – биха искали да имат повече – или за Иран или някой друг, фактът е, че Томахawk се продава и в други страни. Това се разследва точно в момента“, обяви той.

Trump still denies Minab school strike on Iran despite clear evidence U.S. hit it, even falsely claims Iran has Tomahawks:



I haven’t seen it, and I will say that the Tomahawk—one of the most powerful weapons around—is used by, you know, sold to and used by other countries.



And… pic.twitter.com/2XWzVq3Iq2 — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

"Гордеем се, че участваме в това"

Президентът Доналд Тръмп заяви днес, че Иран е щял да „превземе Близкия изток“, ако САЩ и Израел не нанесат първи удар. „Иран е много мощна държава. Те щяха да превземат Близкия изток. Ако ние не ги бяхме ударили, те щяха да превземат Близкия изток“, каза Тръмп на пресконференция във Флорида, повтаряйки забележките си, които направи в неделя пред ABC News.

Президентът заяви, че „повечето“ от ракетите и другите оръжия на Иран вече са унищожени. Той добави, че те са били „насочени към страни от Близкия изток, които нямат нищо общо с това“.

Тръмп заяви, че Иран също ще се опита да унищожи Израел, но САЩ „го спряха в добър момент“. „Много се гордеем, че участваме в това и то скоро ще приключи, а ако започне отново, те ще бъдат ударени още по-силно“, каза Тръмп.

"Решението на Иран да атакува съседите си е много глупаво"

Президентът Доналд Тръмп заяви днес, че решението на Техеран да атакува съседите си в отговор на съвместните удари на САЩ и Израел срещу Иран е „много глупаво, много глупаво“. Съседите на Иран „бяха до голяма степен неутрални или поне нямаше да се намесват“, каза Тръмп, добавяйки, че след ударите на Техеран „съседите се присъединиха към нас и започнаха да атакуват [Иран], и всъщност доста успешно“. Тръмп добави, че с атаката си към Иран той спазва обещанието си от 2015 г., че няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрени оръжия.

Trump:



Iran’s neighbors came onto our side and started attacking them, and actually quite successfully. pic.twitter.com/NGmLZGG6xX — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Какво ще се случи с цените на петрола?

Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че войната с Иран ще доведе до понижаване на цените на петрола в дългосрочен план, въпреки скока на пазарите, предизвикан от спирането на доставките през близкия Ормузки проток. „Ормузкият проток ще остане безопасен“, каза той по време на пресконференция. „Слагаме край на цялата тази заплаха веднъж завинаги и резултатът ще бъде по-ниски цени на петрола и газа за американските семейства.“

Тръмп също така пренебрегна последиците за американските потребители от скока в цените на петрола, настоявайки, че кризата с доставките „засяга страните много повече, отколкото Съединените щати“. „Това всъщност не ни засяга“, каза той. „Имаме толкова много петрол“, добави той.

По-късно президентът заяви, че е очаквал цените на петрола да се повишат дори повече, отколкото досега. „Знаех, че цените на петрола ще се повишат, ако направя това, и те вероятно се повишиха по-малко, отколкото очаквах“, каза той.

Trump:



I knew oil prices would go up if I did this, and they’ve gone up probably less than I thought they would. pic.twitter.com/cFwmDMS1io — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Глобалните цени на петрола се покачиха рязко, откакто САЩ и Израел за първи път удариха Иран, като в един момент в понеделник достигнаха близо 120 долара за барел, преди да се забавят донякъде. Увеличението вече се отрази на цените на газа, повишавайки цената за американците на бензиностанциите. Тръмп се опита да успокои танкерите, отказали да преминат през Ормузкия проток, предупреждавайки, че „цената ще бъде неизчислима“ за Иран, ако страната се опита да удари кораби.

Ще паднат ли санкциите срещу Русия?

Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че администрацията му ще „отмени някои санкции, свързани с петрола, за да намали цените“. Това се случва на фона на скока на цените на петрола, откакто САЩ и Израел удариха Иран, и на фона на факта, че потребителите започват да плащат повече на бензиностанциите.

Тръмп не уточни кои санкции ще бъдат отменени, като каза само: „Имаме санкции срещу някои държави. Ще ги премахнем, докато нещата не се оправят. След това, кой знае, може би няма да се наложи да ги възстановим и ще има мир“.

Trump on Russia:



We’re also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. We have sanctions on some countries, but we’re taking those sanctions off until this straightens out.



Then, who knows, maybe we won’t have to put them back on.



But when the time comes, the U.S.… pic.twitter.com/swAp2htguK — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Иран и Русия са две от най-строго санкционираните страни, като и двете са богати на петрол. Тръмп наскоро предостави на Индия разрешение за внос на повече петрол от Русия, след като САЩ и Индия сключиха търговско споразумение, което обвързваше Индия с прекратяване на покупките на петрол оттам.

Корабоплаването през Ормузкия проток

„Когато дойде времето, Военноморските сили на САЩ и техните партньори ще ескортират танкери през протока, ако е необходимо. Надявам се да не се наложи, но ако се наложи, ще ги придружим право през него“, каза още Тръмп. „Ормузкият проток ще остане сигурен. Имаме много военни кораби там с най-доброто оборудване в света, така че ще го защитим“, обясни още той.

Trump:



The Strait of Hormuz is going to remain safe.



We have a lot of Navy ships there. pic.twitter.com/fAQ8x7fWfO — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

„Това засяга много повече другите страни, отколкото засяга нас. Съединените щати всъщност не са засегнати. Ние имаме толкова много петрол. Имаме огромни количества петрол и газ – много повече, отколкото ни трябва“, обясни той в отговор на въпрос за възстановането на доставките през Ормузкия пролив.

Trump on oil:



It affects other countries much more than it affects us. The United States isn’t really affected.



We have so much oil. We have tremendous oil and gas—much more than we need. pic.twitter.com/B59an8um4B — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

„Намираме се в много добра позиция, макар че това е много несправедливо спрямо другите части на света. Китай е един пример. За другите части на света, включително страни като Китай, те получават много нефт през протоците. Затова правим това. Имаме много добри отношения с председателя Си и Китай. Отивам там след кратко време. И ние предпазваме света от онова, което тези луди се опитват да направят – много успешно, мога да добавя“, каза още Тръмп.

Trump:



We’re in a very good position, though it’s very unfair to other parts of the world. China is an example. For other parts of the world, including countries like China, they get a lot of oil through the straits. So we’re doing this.



We have a very good relationship with… pic.twitter.com/U7txc86Ah0 — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Новите лазерни оръжия на САЩ

Тръмп повдигна завесата и за новите лазерни оръжия на САЩ. По думите му, скоро те ще поемат противовъздушната отбрана и ще го правят по-добре от системите Patriot. „Лазерната технология, която имаме сега, е невероятна. Скоро ще излезе, където буквално лазерите ще вършат работата, на много по-ниска цена, на това, което правят „Патриътите“ и другите неща“, каза той.

Trump:



The laser technology that we have now is incredible. It's coming out pretty soon, where literally lasers will do the work of, at a lot less cost, what the Patriots are doing and what other things are doing. pic.twitter.com/Rf30RbgVQy — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Техеран искаше да разработи ядрено оръжие

Президентът Доналд Тръмп заяви днес, че Иран е изразил продължаващи ядрени стремежи по време на ограничените преговори между представители на САЩ и Иран тази година. Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер проведоха три кръга разговори с ирански представители, модерирани от Оман. Страните не успяха да постигнат дипломатическо решение.

„Те никога не преговаряха добронамерено. Те продължаваха да казват: „Искаме да изградим ядрени инсталации. Искаме обогатяване на нива, които бяха неприемливи. Те дори отхвърлиха предложението ни за неограничено безплатно ядрено гориво“, каза още Тръмп.

Trump on Iran:



They never negotiated in good faith. They still continued to say, “We want to build nuclear. We want enrichment at levels that were unacceptable.”



When they even turned down an offer for unlimited free nuclear fuel forever. pic.twitter.com/MB6Ru35Z4U — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

„Въпреки тези безбройни възможности да се откажат от ядрените си амбиции, които имаха само преди малко, те казаха на г-н Уиткоф... всъщност казаха: „Искаме да продължим да разработваме ядрено оръжие“, каза Тръмп пред репортери в Дорал, Флорида.

Trump on Iran:



They told Witkoff, in a nutshell: "We want to build nuclear weapons." pic.twitter.com/OZxpt29ii1 — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Той определи перспективата на иранците като „накратко, по същество „Искаме да продължим да изграждаме ядрени оръжия“. Тръмп спекулира, че ако САЩ не бяха атакували ирански ядрени съоръжения миналото лято, „те щяха да имат ядрено оръжие, щяха да го използват отдавна преди това и най-малкото Израел щеше да бъде унищожен“.

„Режимът се опитваше да възстанови програмата си за оръжия на друго място. Не можеха да се върнат там, където бяха – на трите обекта, които ние унищожихме. Но започваха работа на друг обект, различен вид обект. И той беше защитен от гранит. Те искаха да го защитят – гранитът е доста добър – но искаха да бъде защитен много по-дълбоко. Искаха да отидат много по-дълбоко и бяха започнали процеса“, обясни той, като така отново защити решението си за провеждане на военна кампания срещу Иран.

Trump on Iran:



The regime was trying to reconstitute its weapons program at a different site. They couldn’t go back to where they were—the three sites that we obliterated. But they were starting work at another site, a different kind of site.



And that was protected by granite.… pic.twitter.com/g9qD9k7vRO — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

"Докато бързо строяха конвенционални балистични ракети, щяха да направят всичко едновременно. Това заплашваше базите ни в чужбина и скоро щеше да стигне дори до нашата родина", каза още американският президент.

За иранското ръководство

Тръмп отново изрази недоволство от избора на нов върховен лидер на Иран. "Бях разочарован, защото смятаме, че това ще доведе до още от същите проблеми за страната. Така че бях разочарован да видя техния избор", каза той.

Trump on Iran’s new Supreme Leader:



I was disappointed because we think it’s going to lead to more of the same problem for the country.



So I was disappointed to see their choice. pic.twitter.com/IoKjuNZzwk — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

На въпрос има ли новоизбраният върховен лидер на Иран мишена на гърба си, Тръмп отговори: „Не искам да казвам дали я има или не, защото това би било неуместно“. "Ще кажа, че аз имах мишена на моя гръб, защото както вие написахте, те хванаха убиец, който ме е преследвал", добави той.

Reporter: Does new Iranian Supreme Leader have a target on his back?



Trump: I don’t want to say whether or not he does, because that would be inappropriate. pic.twitter.com/lta97exJcT — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

Американският президент обяви и дали би подкрепил сина на шаха Реза Пахлави. "Те говорят за сина на шаха... Но, знаете, той не е бил там от много, много години", обясни той.

Trump on the Iranian leadership:



They talk about the son of the Shah... But, you know, he hasn't been there in many, many years. pic.twitter.com/xZ922WMmCX — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026