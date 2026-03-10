С по-голям обхват и повече заряд: Усъвършенстват ключови украински дронове

Украинската отбранителна компания Fire Point модернизира серията си безпилотни бойни машини FP-1 и FP-2, които се използват за атаки дълбоко в руска територия. Това заяви главният конструктор и съосновател на компанията Денис Щилерман пред ArmyTV. „Препроектираме FP-2 и той ще носи значително по-голяма бойна глава на същия обхват“, каза той. Той добави, че обновеният дрон ще може да носи 158-килограмова бойна глава, в сравнение със сегашните 105 килограма, на по-голям обхват. Той добави, че преместването на резервоара за гориво в крилото е позволило увеличаване на обхвата и теглото на полезния товар.

Той каза още, че модернизираната FP-1 ще може да лети на повече от 1000 км дълбоко в Русия и ще може да носи 105 кг бойна глава, в сравнение със сегашните 60 кг. Щилерман каза, че работят за намаляване на цената на продуктите си, като елиминират някои скъпи компоненти. По-конкретно, те са обучили дроновете автоматично да се ориентират в обкръжението си и са ги оборудвали с достъпни камери за нощно виждане. „Това ще ни позволи да летим без GPS и да уцелваме целите си точно“, каза той.

През ноември 2025 г., по време на открит диалог с Fire Point, говорителят на украинския Генерален щаб Дмитрий Лиховой отбеляза, че дроновете FP-1 на Fire Point са най-ефективното средство за унищожаване на стратегически цели в Русия. Той заяви, че според специалисти от Генералния щаб, дронът Fire Point FP-1 е допринесъл най-много за унищожаването на десетки руски петролни рафинерии, което се превърна в тенденция през лятото и есента на 2025 г. Тези дронове бяха ефективни, по-специално, при унищожаването на нефтопреработвателните заводи в Рязан, Саратов, Новокуйбишевск и Волгоград.

