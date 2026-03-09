Талантливият Виктор от "Като две капки вода": Тайната му зад успешните имитации

Тази година "Като две капки вода" стартира с първата си победа в лицето на талантливия Виктор Тодоров. Припомняме, че той влезе в образа на Принс с емоционалното изпълнение на песента "Purple Rain" и заслужено получи първата корона в "Сезона-Слънце". С блестящото си представяне, той спечели сърцата на публиката и още в първия лайв доказа, че може да бъде силен конкурент на останалите участници.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

Въпреки неоспоримия си талант, с който се доказа в първия епизод в тазгодишното издание, Виктор не крие притеснението си преди да приеме поканата за участие. "Най-много ме притесняваше, че в предаването влизат много известни личности. Хора, преминали през различни сцени и са достигнали до върха с много години труд. Притеснявах се за това как трябва да се държа с тях. Разбира се, с огромно уважение и как трябва да се справям с всеки един образ.", коментира той в рубриката на NOVA "Извън образ", пред Елизабет Методиева.

"Нещото, което ме надъха да изляза на сцената и да сваля притеснението от себе си, беше това, което каза Рафи. Думите му бяха: "Хора, просто, когато се качите горе, оставяте собствената си личност и излизате като артиста, който представяте... Искам да благодаря на Рафи за подкрепата и това, което каза. Две малки думи, но много силни преди да излезеш на сцената на "Капките", разказа изпълнителят.

Снимка: Като две капки вода/Facebook

Той коментира и първата си имитация. "Принс е много сериозен и изражението му е такова. Аз съм по-усмихнат човек. Упражнявах се много, за да успея да го имитирам добре. Опитах се да оставя настрана забавния Виктор и мисля, че се справих."

За личния живот и прошката към родителите

При представянето си Виктор трогна зрителите с историята си и трудностите, които е имал в детските си години. Той вярва, че прошката винаги трябва да присъства в сърцата и душите на хората. "Човек прави грешки. Независимо колко големи или малки са те. Аз съм простил и ако имат нужда от помощ – финансова или нужда от лечение, ще бъда насреща. Но на този етап от моя живот, не искам да са близо до мен. Мисля, че майка е титла, която трябва да заслужиш. А не само, защото те е родила. Аз съм имал много майки и бащи до себе си. И го казвам, защото са имали много силна емоция към мен", коментира певецът.

