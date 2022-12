САЩ с нова оферта към Тайван: Предлагат 100 от най-модерните ракети Patriot (ВИДЕО)

Офертата е направена в съответствие с разпоредбите на продажба от САЩ за Тайван от 2010 г. Тя е класифицирана като подобрение на по-ранната сделка с потенциална обща стойност от 2,81 млрд. долара. Подобрението няма да промени общата стойност на тази сделка, която тогава разгневи Пекин и доведе до спиране на планирания военен обмен между Тайпе и Вашингтон.

Сега става въпрос за най-модерните ракети Patriot Pac-3. Версията е значително подобрение на почти всички аспекти на оригиналната система за ПВО. Софтуерът и комуникационните настройки са изцяло преработени.

The U.S. has offered #Taiwan to buy up to 100 of the most advanced Patriot Pac-3 air defense missiles, Bloomberg reports.



In addition, the U.S. is offering radars and auxiliary equipment for a total of $882 million. pic.twitter.com/dBO1tN8jmO