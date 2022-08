Пелоси каза на президента на Тайван, че САЩ няма да ги изостави. Китай обяви нови учения, блокиращи острова

Пелоси не обяви страната като част от тихоокеанската си обиколка, но кацна в тайванската столица и в сряда посети парламента, след което проведе срещата с Цай Ин-уън. Тя обяви, че подкрепата на САЩ към Тайван е "ключова“ и решителността на Америка да съхрани демокрацията в страната, остава „желязна“.

Nancy #Pelosi said she is proud of the friendship between the #US and #Taiwan . The United States will support Taiwan as confrontation between dictatorships and democracies has intensified in the world. pic.twitter.com/oHbGciexTY

Цай удостои Нанси Пелоси с един от най-важните граждански ордени като символ на благодарност към подкрепата на Вашингтон. Тя описа председателя на долната камара в Конгреса като „дълбоко вдъхновяваща фигура“, която от дълго време защитава свободата и правата на човека.

Президентът на Тайван заговори и за руската инвазия в Украйна, която според нея е поставила сигурността в Тайванския проток във вниманието на световната общественост. „Агресията срещу демократичен Тайван би имала огромно въздействие върху сигурността на целия Индо-тихоокеански регион“, каза тя, цитирана от BBC. „Тайван няма да се предаде. Твърдо ще отстояваме нашия национален суверенитет и ще продължим да държим защитната линия на нашата глобална сигурност“.

Пелоси отвърна, че визитата на американската делегация на острова е недвусмислен знак, че „няма да изоставим нашия ангажимент към Тайван и сме горди с продължаващото ни приятелство“. „Сега, повече от всякога, солидарността на Америка към Тайван е ключова. Това е съобщението, което носим днес тук“, добави тя, посочвайки, че Вашингтон и Тайпе са изградили процъфтяващо партньорство, основано на споделени ценности. И демократите, и републиканците са обединени в подкрепата си към Тайван.

След получения орден Пелоси заяви, че го приема от името на цялото американско правителство. „Толкова сме горди от вашето лидерство“, обърна се тя към Цай. „Да сте жена президент в едно от най-свободните общества в света... Приемам тази награда с огромно възхищение за вашето лидерство и голямата ви скромност“, каза председателят на долната камара на американския Конгрес.

Пелоси коментира и китайската реакция, като я обвърза с факта, че е жена на висок пост в Щатите. "Не казаха нищо, когато мъжете дойдоха тук", заяви тя относно посещението на шестима топ законодатели от САЩ в Тайван през април. Делегацията тогава беше съставена от мъже - и демократи, и републиканци.

Междувременно Китай вече предприе конкретни стъпки срещу Тайван заради Пелоси. Пекин забрани вноса на някои продукти от острова като цитрусови плодове и риба, постави пречки и пред редица бизнеси. Тези мерки следват и военната реакция от вчера, когато китайските власти обявиха, че ще проведат тридневни учения в моретата около Тайван. Те ще започнат в четвъртък. Пекин заяви, че чуждестранни кораби и самолети не могат да влизат в тези зони по време на ученията, което бе описано от тайванското Министерство на отбраната като ефективна блокада на острова.

It seems that the main response from mainland #China to the arrival of Nancy Pelosi in #Taiwan could be a series of air and sea live fire military exercises over several days all round the island. See map below… pic.twitter.com/PZVo8rokGX