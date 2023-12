Снежни бури парализираха Китай (СНИМКИ)

Китайската държавна телевизия съобщи, че заради лошото време 184 автобусни линии в Пекин са били спрени в сутрешния час пик. Местните власти осигуриха повече влакове и технически персонал за градското метро, което да компенсира прекъсванията на наземния транспорт.

Зимата е един от най-сухите сезони в Пекин и много рядко се случва да завали сняг.

Заради силния снеговалеж са затворени пътни отсечки и в провинция Хъбей, където се намира столицата, както и в северните провинции Хейлунцзян, Ляонин, Цзинин и в автономния район Вътрешна Монголия.

