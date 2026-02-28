Войната в Украйна:

Техеран ликува: Аятолахът е мъртъв (ВИДЕА)

28 февруари 2026, 22:38 часа 516 прочитания 0 коментара
След като излязоха съобщения, че тялото на аятолах Али Хаменей е извлечено изпод руините на срината му резиденция и разпознато, а снимките са били показани на израелския премиер Бенямин Нетаняху и на американския президент Доналд Тръмп, се появиха видеа как хората в Техеран реагират на тази новина. Гърмежи и радостни викове отекват от прозорците на сградите и по улиците на иранската столица.

Междувременно от офиса на Али Хаменей нарекоха съобщенията за смъртта му "психологическа война".

"Врагът прибягва до психологическа война и всеки трябва да има това предвид", заяви говорител на офиса на иранския върховен лидер, цитиран от информационните агенции.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
