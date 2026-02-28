Техеран ликува: Аятолахът е мъртъв (ВИДЕА)

След като излязоха съобщения, че тялото на аятолах Али Хаменей е извлечено изпод руините на срината му резиденция и разпознато, а снимките са били показани на израелския премиер Бенямин Нетаняху и на американския президент Доналд Тръмп, се появиха видеа как хората в Техеран реагират на тази новина. Гърмежи и радостни викове отекват от прозорците на сградите и по улиците на иранската столица.
People in Iran celebrate the alleged death of Khamenei, with fireworks launched in Tehran. After news of his alleged death, residents shout from windows in joy. #Iran pic.twitter.com/5IkZzpQQm0— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2026
Междувременно от офиса на Али Хаменей нарекоха съобщенията за смъртта му "психологическа война".
"Врагът прибягва до психологическа война и всеки трябва да има това предвид", заяви говорител на офиса на иранския върховен лидер, цитиран от информационните агенции.
Още: Reuters: Али Хаменей е мъртъв
People in Iran celebrate the alleged death of Khamenei, with fireworks launched in Tehran. After news of his alleged death, residents shout from windows in joy. #Iran pic.twitter.com/5IkZzpQQm0— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2026
Най-голямата въздушна операция в историята на Израел: 200 изтребителя, 500 поразени цели (ВИДЕО)