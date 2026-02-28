Спорт:

Топ отбор от Втора лига си припомни вкуса на победите, Етър разби Миньор (Резултати от Втора лига)

28 февруари 2026, 22:56 часа 272 прочитания 0 коментара
Фратрия се върна на пътя победите във Втора лига. След две равенства през пролетта тимът надви с категоричното 3:0 Спортист Своге като гост в двубой от 22-рия кръг на втория ешелон у нас. Попаденията в срещата бяха дело на Валентин Йосков, Даниел Халачев и Вадим Дижинари. Фратрия събра 46 точки - на 4 от лидера Дунав, който обаче има 3 мача по-малко.

Победи за Фратрия и Етър

Междувременно Етър Велико Търново изкова класическа победа с 3:0 над Миньор Перник . "Болярите" поведоха в 27-ата минута. Никола Борисов стреля опасно с глава, стражът спаси, но след повторното центриране Георги Александров промуши топката в мрежата.

 

Втората част предложи повече динамика, като донесе и нови голове. В 56-ата минута Атанас Атанасов завърши поредния си пробив отдясно с центриране към Росен Иванов, който удвои резултата. Само след две минути Стелиян Добрев с прецизен шут в ъгъла се разписа за 3:0. Етър е седми в класирането с 26 точки, докато Миньор е 12-и с 23 точки.

Резултати от 22-рия кръг на Втора лига:

Лудогорец II - ФК Севлиево 1:1

Спортист 2009 - СФК Фратрия 0:3

Етър ВТ - Миньор Перник 3:0

Черноморец Бургас - Локомотив ГО 0:0

Пирин Бл - Спартак Пл 1:1

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Миньор Перник Севлиево Втора лига Етър Велико Търново Фратрия
