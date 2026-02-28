Топ отбор от Втора лига си припомни вкуса на победите, Етър разби Миньор (Резултати от Втора лига)

Фратрия се върна на пътя победите във Втора лига. След две равенства през пролетта тимът надви с категоричното 3:0 Спортист Своге като гост в двубой от 22-рия кръг на втория ешелон у нас. Попаденията в срещата бяха дело на Валентин Йосков, Даниел Халачев и Вадим Дижинари. Фратрия събра 46 точки - на 4 от лидера Дунав, който обаче има 3 мача по-малко.

Победи за Фратрия и Етър

Междувременно Етър Велико Търново изкова класическа победа с 3:0 над Миньор Перник . "Болярите" поведоха в 27-ата минута. Никола Борисов стреля опасно с глава, стражът спаси, но след повторното центриране Георги Александров промуши топката в мрежата.

Втората част предложи повече динамика, като донесе и нови голове. В 56-ата минута Атанас Атанасов завърши поредния си пробив отдясно с центриране към Росен Иванов, който удвои резултата. Само след две минути Стелиян Добрев с прецизен шут в ъгъла се разписа за 3:0. Етър е седми в класирането с 26 точки, докато Миньор е 12-и с 23 точки.

Резултати от 22-рия кръг на Втора лига:

Лудогорец II - ФК Севлиево 1:1

Спортист 2009 - СФК Фратрия 0:3

Етър ВТ - Миньор Перник 3:0

Черноморец Бургас - Локомотив ГО 0:0

Пирин Бл - Спартак Пл 1:1

