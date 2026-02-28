В спиращ дъха 5-голов трилър: Байерн показа на Борусия кой е №1 в Германия!

Байерн Мюнхен победи Борусия Дортмунд с 3:2.

Гостите влязоха добре в мача. Удари на Олисе и Кейн бяха блокирани. Грегор Кобел също показа рефлекс наколко пъти. В средата на полувремето "жълто-черните" отговориха подобаващо. Шлотербек засече с глава центриране на Даниел Свенсон за 1:0. В 34-тата минута Байерн изтърва добър шанс за Борусия. До почивката Кобел се справи с шут на Кимих от разстояние.

През второто полувреме баварците вдигнаха оборотите. Това даде резултат в 54-тата минута, когат Кейн завърши с воле от близка дистанция добро нападение. Темпото се вдигна. Опасноти имаше и двете посоки. В 69-ата минута Байерн получи дузпа за нарушение на Шлотербек срещу Станишич. Зад топката застана Кейн, който осъществи пълния обрат.

Драмата тепърва предстоеше. В 83-тата минтуа Забитцер намери Свенсон, който засече от въздуха с едно докосване, за да преодолее Урбиг. 180 секунди преди да изтече редовното време отбита топка дойде на волето на Кимих, който върна аванса на Байерн.