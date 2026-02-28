Спорт:

В спиращ дъха 5-голов трилър: Байерн показа на Борусия кой е №1 в Германия!

28 февруари 2026, 21:32 часа 426 прочитания 0 коментара
В спиращ дъха 5-голов трилър: Байерн показа на Борусия кой е №1 в Германия!

Байерн Мюнхен победи Борусия Дортмунд с 3:2.

Гостите влязоха добре в мача. Удари на Олисе и Кейн бяха блокирани. Грегор Кобел също показа рефлекс наколко пъти. В средата на полувремето "жълто-черните" отговориха подобаващо. Шлотербек засече с глава центриране на Даниел Свенсон за 1:0. В 34-тата минута Байерн изтърва добър шанс за Борусия. До почивката Кобел се справи с шут на Кимих от разстояние.

През второто полувреме баварците вдигнаха оборотите. Това даде резултат в 54-тата минута, когат Кейн завърши с воле от близка дистанция добро нападение. Темпото се вдигна. Опасноти имаше и двете посоки. В 69-ата минута Байерн получи дузпа за нарушение на Шлотербек срещу Станишич. Зад топката застана Кейн, който осъществи пълния обрат.

Драмата тепърва предстоеше. В 83-тата минтуа Забитцер намери Свенсон, който засече от въздуха с едно докосване, за да преодолее Урбиг. 180 секунди преди да изтече редовното време отбита топка дойде на волето на Кимих, който върна аванса на Байерн.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Бундеслига Борусия Дортмунд
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес