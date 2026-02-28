Али Хаменей убит? Иран с първа реакция

Информационната война около съдбата на върховния лидер на Иран навлезе в нова фаза, след като Техеран категорично отхвърли твърденията, че аятолах Али Хаменей е убит при израелски удар. Ръководителят на отдела за връзки с обществеността в канцеларията на върховния лидер обвини враговете на Ислямската република в "психологическа война", след като израелски медии разпространиха информацията за смъртта му.

Според него става дума за координирана кампания за дестабилизация в момент на изключително напрежение.Още: Техеран ликува: Аятолахът е мъртъв (ВИДЕА)

По-рано израелският вестник "Джерузалем пост", позовавайки се на високопоставени официални източници, съобщи, че Али Хаменей е бил убит при удар по Техеран и че тялото му е било открито. В публикацията се твърди, че документация, удостоверяваща смъртта му, е била показана на израелския премиер.

"Твърд в командването"

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху направи телевизионно обръщение, в което заяви, че има "все повече индикации", че Хаменей е загинал, но не представи конкретни доказателства. По-рано израелски представител е казал пред Ройтерс, че тялото на върховния лидер е било намерено. Още: След ударите: Как изглежда резиденцията на Али Хаменей в Техеран (СНИМКА)

От иранска страна обаче твърденията са категорично отхвърлени. Информационните агенции Tasnim и Mehr съобщиха, че върховният лидер е "непоколебим и твърд в командването", пряко опровергавайки израелската версия.