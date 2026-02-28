№1 в света на дълък скок, №1 в България на троен скок: Божидар Саръбоюков няма спирка!

Звездата на българската лека атлетика Божидар Саръбоюков защити титлата си в тройния скок с личен рекорд от 16.61 метра на Държавното първенство, което се провежда в зала "Фестивална". Втори със само един успешен опит завърши Лъчезар Вълчев с 15.55 метра, Димитър Ташев се окичи с бронза с 15.39. Световният №1 и рекордьор на България в дългия скок ще участва на три дисциплини на шампионата. Освен в традиционната си, той ще се тества и на скок височина.

Европейският шампион на скок дължина на закрито от Апелдоорн 2025 постигна 16.61 метра в своя трети опит и след това се отказа от състезанието, за да запази сили за утрешния ден.

При жените Александра Начева стана първа в тройния скок. След близо 2-годишно отсъствие от сектора пред българска публика тя се завърна с постижение от 13.81 метра. Начева направи само два успешни опита - 13.67 и 13.81 метра. Сребърното отличие спечели Диана Ангелова с 12.90, а трета е Галина Николова с 12.85 метра.

Балканската вицешампионка от Белград 2026 Андреа Савова стана първа на 400 метра с 55.36 секунди, а при мъжете най-бърз беше Димитър Панделиев с 48.61 секунди. Лиляна Георгиева защити титлата си в бягането на 1500 метра с 4:32.87 минути, а в същата дисциплина при мъжете шампион е Иван Андреев с 3:57.22. В петобоя при жените победителка с 3085 точки е Ива Александрова, която спечели само с точка пред Биляна Стефанова.

