Достойни Лийдс и Илия Груев не успяха да спънат Сити в борбата за титлата

Достойни Лийдс и Илия Груев не успяха да спънат Сити в борбата за титлата

Манчестър Сити постигна минимален успех с 1:0 при визитата си на Лийдс в двубой от 28-ия кръг на Висшата лига. На "Еланд Роуд" единственото попадение в срещата реализира Антоан Семеньо в края на първата част. Преди почивката йоркширци пропуснаха няколко изгодни положения. Илия Груев стартира като титуляр и остана на терена до 75-ата минута. Лийдс заема 15-ата позиция с 31 точки. "Гражданите" са втори с 59 пункта - на 2 от лидера Арсенал.

Домакините стартираха силно срещата. Доминик Калвърт-Люин пропусна от много изгодна позиция в третата минута. Опасен удар на Богъл пък бе блокиран. "Гражданите" отвърнаха с изстрел на Семеньо, който не попадна в целта. Постепенно гостите се поокопитиха. Въпреки това Калвърт-Люин стигна до още един шанс, който завърши с шут извън вратата.

В 38-ата минута Аарънсън не успя да преодолее Донарума, с когото излезе очи в очи. В ответната атака Мармуш застраши вратата на Дарлоу. Стражът блесна с феноменална намеса малко по-късно, когато спаси удар с глава на Нико О’Райли. В добавеното време Семеньо засече подаване на Нури за 0:1.

През втората част нямаше чак толкова положения. Люин и Мармуш се отчетоха с по един пропуск. В 73-тата минута Дарлоу изби удар с глава на Гехи. 120 секунди преди да изтече редовното време Бийол засече центриране, но изстрелът му премина на сантиметри от вратата.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
