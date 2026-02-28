Тръмп: "Али Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв". Реза Пахлави: "Край на Ислямската република!"

"Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв (...) не успя да избегне нашите разузнавателни и високотехнологични системи за проследяване и, работейки в тясно сътрудничество с Израел, нито той, нито другите лидери, убити заедно с него, не можаха да направят нищо". С тази публикация в социалната мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп надгради думите си, че вярва на новината, че върховният лидер на Иран Али Хаменей е мъртъв. Сега той го обявява директно - нещо, което вече стори и израелският премиер Бенямин Нетаняху.

Тръмп: Бомбардировките ще продължат толкова дълго, колкото трябва

"Това е най-голямата възможност за иранския народ да си върне страната. Много от членовете на Иранската революционна гвардия, военните, силите за сигурност и полицията вече не искат да се бият и търсят имунитет. Както казах: „Сега могат да получат имунитет, по-късно ще получат само смърт!“. Надяваме се, че Иранската революционна гвардия и полицията ще се обединят с иранските патриоти, за да върнат страната към величието, което заслужава", обяви Тръмп.

"Тежките и прецизни бомбардировки ще продължат без прекъсване, колкото е необходимо, за да се постигне МИР В ЦЕЛИЯ БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СВЕТА", заяви президентът на САЩ.

В Иран продължават да твърдят, че Али Хаменей е жив

Днес беше бомбардирана резиденцията на аятолах Хаменей и няколко израелски медии съобщиха, че тялото му е било извадено оттам и показано на кадри пред Нетаняху. Есмаил Коусари, член на Комисията за национална сигурност и външна политика в парламента на Иран, обаче заяви, че върховният лидер е в добро здраве и ръководи военните действия.

Той отхвърли съобщенията за смъртта му като фалшиви слухове, разпространени след неуспешни опити за покушение, като заяви, че тези, които стоят зад тях, „ще отнесат това желание в гроба“.

А акаунтът на Хаменей в социалната мрежа X изведнъж стана активен. Там се появи нов пост, който гласи: "В името на Хайдар (Имам Али), мир на праха му. Без него няма небе и земя. Без него няма любов като тази на Зайнаб".

New post from Khamenei’s Twitter account. https://t.co/KzLBXSUawm — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Реза Пахлави: Победата и свободата са на една ръка разстояние

Синът на последния ирански шах Реза Пахлави, който е лидер на иранската опозиция в изгнание, обяви, че смъртта на Али Хаменей бележи ефективния край на Ислямската република. Той нарече аятолаха „кръвожаден тиранин“, отговорен за хиляди смъртни случаи.

Пахлави казва, че всякакви опити да се назначи наследник ще се провалят и ще липсва легитимност. Той призовава военните и силите за сигурност да изоставят разпадащия се режим и да се присъединят към народа в мирния преход към свободен Иран.

Пахлави призовава иранците да останат бдителни и да се подготвят за масова мобилизация по улиците, като казва, че моментът за решителни действия наближава и че победата и свободата са на една ръка разстояние.

