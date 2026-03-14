Тръмп се надува, реалността е друга: Г-7 е против него за руския петрол, Иран се обвързва с Китай за Ормузкия проток (ВИДЕО)

14 март 2026, 7:19 часа 156 прочитания 0 коментара
Иран се е съгласил да позволи ограничен брой танкери да преминат и преминават през Ормузкия проток, но само ако за тази цел товарите бъдат плащани веднага и само в юани - китайската валута. Това предават CNN и The Wall Street Journal.

Протокът ефективно остава затворен, макар че в последните дни излязоха данни, че не напълно - Иран пропусна кораби с товари за Индия и Турция, излезе информация и за преговори с Китай. А на този фон, американският президент Доналд Тръмп, който забърка цялата каша с Иран, продължава да повтаря едно и също като папагал. Например - че много скоро щяло да има военен ескорт за корабите, минаващи през протока. Изрично западни медии като Reuters публикуваха материали, че американският военен флот не е получавал такива заповеди и военни оценки, че в момента да се осъществява такъв ескорт е много опасно - Още: Тръмп праща 5000 морски пехотинци в Ормузкия проток

Дори в Китай не вярват много-много на Тръмп - той не спира да говори как щяло да има голямо поевтиняване на горивата и "на всичко" щом свършела войната с Иран, а и на приятелските отношения с Иран - опашки по бензиностанциите има и там. И няма как да се вярва, след като Тръмп и всички около него говорят абсурдно - например вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс прехвърли вината за високите цени на горивата на Джо Байдън, предшественика на Тръмп. Много било лошо наследството на Байдън според Ванс. Той обаче отказа да каже публично дали е бил против и дали е предупредил Тръмп да не напада Иран. Защо - защото не искал да иде в затвора за разпространяване на класифицирана информация:

Същевременно германският канцлер Фридрих Мерц категорично потвърди германската позиция против сваляне на каквито и да е санкции срещу руския петрол. 6 от 7 държави в Г-7 са против, заяви Мерц, който потвърди, че е имало видеоконференция с разговор между държавите членки и на нея е станало ясно кой на каква позиция е. Видеоконференцията се е провела преди САЩ да облекчат санкциите си срещу Русия. Трябва да усилим, не да отслабваме натиска Русия да спре войната в Украйна, заяви Мерц - Още: Германия се обяви против САЩ за санкциите за руския петрол. Режимът в Иран се бетонира (ВИДЕО)

А за финал - Тръмп не спира да се хвали къде ли не, че САЩ изтрили "всичко, което трябваше" в Иран - лидерите им, при това два пъти - вторият път когато се събрали да изберат нов аятолах, флота им, военновъздушните им сили - Още: "Една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток": САЩ атакуваха стратегическия остров Харг (ВИДЕО)

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп петрол Ормузкия пролив Ормузки проток санкции Русия руски петрол война Иран Джей Ди Ванс
