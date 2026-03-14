Тръмп се надува, реалността е друга: Г-7 е против него за руския петрол, Иран се обвързва с Китай за Ормузкия проток (ВИДЕО)

Иран се е съгласил да позволи ограничен брой танкери да преминат и преминават през Ормузкия проток, но само ако за тази цел товарите бъдат плащани веднага и само в юани - китайската валута. Това предават CNN и The Wall Street Journal.

Протокът ефективно остава затворен, макар че в последните дни излязоха данни, че не напълно - Иран пропусна кораби с товари за Индия и Турция, излезе информация и за преговори с Китай. А на този фон, американският президент Доналд Тръмп, който забърка цялата каша с Иран, продължава да повтаря едно и също като папагал. Например - че много скоро щяло да има военен ескорт за корабите, минаващи през протока. Изрично западни медии като Reuters публикуваха материали, че американският военен флот не е получавал такива заповеди и военни оценки, че в момента да се осъществява такъв ескорт е много опасно - Още: Тръмп праща 5000 морски пехотинци в Ормузкия проток

Reporter: When will the Navy start escorting tankers through the Strait of Hormuz?



Trump: It will happen soon. Very soon. pic.twitter.com/8LdWSSLy7g — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

Дори в Китай не вярват много-много на Тръмп - той не спира да говори как щяло да има голямо поевтиняване на горивата и "на всичко" щом свършела войната с Иран, а и на приятелските отношения с Иран - опашки по бензиностанциите има и там. И няма как да се вярва, след като Тръмп и всички около него говорят абсурдно - например вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс прехвърли вината за високите цени на горивата на Джо Байдън, предшественика на Тръмп. Много било лошо наследството на Байдън според Ванс. Той обаче отказа да каже публично дали е бил против и дали е предупредил Тръмп да не напада Иран. Защо - защото не искал да иде в затвора за разпространяване на класифицирана информация:

Trump on Iran:



You're going to see a big decrease in the price of gasoline, gas, anything having to do with energy, as soon as this is ended. pic.twitter.com/UWxNbrv0ro — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

In China, long lines are observed at gas stations as drivers rush to refuel before an expected price increase. pic.twitter.com/fLLAfQX6OI — NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2026

JD Vance on gas prices:



Joe Biden left us in a terrible situation, and the reason gas prices are where they are today is because of Donald Trump’s work to get them lower. pic.twitter.com/km9XvnPJE4 — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

Reporter: What did you advise Trump initially as he considered his actions in Iran?



JD Vance: I hate to disappoint you, but I will not show up here in front of God and everyone else and tell you exactly what I said in the classified room — partially because I don’t want to go to… pic.twitter.com/NFUG0H6Erb — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

Същевременно германският канцлер Фридрих Мерц категорично потвърди германската позиция против сваляне на каквито и да е санкции срещу руския петрол. 6 от 7 държави в Г-7 са против, заяви Мерц, който потвърди, че е имало видеоконференция с разговор между държавите членки и на нея е станало ясно кой на каква позиция е. Видеоконференцията се е провела преди САЩ да облекчат санкциите си срещу Русия. Трябва да усилим, не да отслабваме натиска Русия да спре войната в Украйна, заяви Мерц - Още: Германия се обяви против САЩ за санкциите за руския петрол. Режимът в Иран се бетонира (ВИДЕО)

German Chancellor Merz:



Six out of seven G7 countries were clearly of the opinion that sanctions against Russia should not be lifted.



We were somewhat surprised to hear this morning that the American government had decided differently.



That is definitely not our view.



We… pic.twitter.com/x4r7fmh9Ij — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026

А за финал - Тръмп не спира да се хвали къде ли не, че САЩ изтрили "всичко, което трябваше" в Иран - лидерите им, при това два пъти - вторият път когато се събрали да изберат нов аятолах, флота им, военновъздушните им сили - Още: "Една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток": САЩ атакуваха стратегическия остров Харг (ВИДЕО)

Trump on Iran:



We wiped out their leadership twice.



The second time they were meeting to pick which one of them would be the leader.



They got wiped out.



Now they're looking for a third time.



People say the son, but nobody knows where the son is. pic.twitter.com/QHxUHSGE6K — Clash Report (@clashreport) March 13, 2026