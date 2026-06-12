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Мечка държи в страх град с половин милион жители (ВИДЕО)

12 юни 2026, 20:56 часа 542 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Мечка държи в страх град с половин милион жители (ВИДЕО)

Тридневен кошмар преживяват жителите на Уцуномия – град с население от половин милион души, разположен на около 100 км от Токио. Причината за безпрецедентната блокада е изгубила се мечка, която е нахлула в градските райони и е парализирала обичайния ритъм на живот.

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Властите са взели крайни мерки, за да гарантират сигурността на населението. Всички начални и средни училища са прекратили занятия до второ нареждане. Полицейски автомобили обикалят улиците, използвайки високоговорители, за да призоват гражданите да останат по домовете си или да не излизат от своите автомобили.

Десетки ловци и екипи за сигурност претърсват всяко кътче на града в опит да открият и неутрализират животното.

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Опасността е толкова голяма, че местната управа е отправила специална молба към гражданите да не изхвърлят битовите си отпадъци през нощта. Причината е, че миризмата на храна може да привлече мечката към жилищните райони, превръщайки я в още по-голяма заплаха за хората.

Към момента издирването на животното продължава.

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Япония Мечка блокирани улици
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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