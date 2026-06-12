Мечка държи в страх град с половин милион жители (ВИДЕО)

Тридневен кошмар преживяват жителите на Уцуномия – град с население от половин милион души, разположен на около 100 км от Токио. Причината за безпрецедентната блокада е изгубила се мечка, която е нахлула в градските райони и е парализирала обичайния ритъм на живот.

ОЩЕ: Мечка падна от дърво, хора я спасиха (ВИДЕА)

Властите са взели крайни мерки, за да гарантират сигурността на населението. Всички начални и средни училища са прекратили занятия до второ нареждане. Полицейски автомобили обикалят улиците, използвайки високоговорители, за да призоват гражданите да останат по домовете си или да не излизат от своите автомобили.

A lost bear has paralyzed a Japanese city of half a million people for three days



In Utsunomiya, located about 100 km from Tokyo, all elementary and middle schools have been closed, patrol cars are driving through the streets urging residents to stay at home or in their cars,… pic.twitter.com/lMDdXDyY2a — NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026

Десетки ловци и екипи за сигурност претърсват всяко кътче на града в опит да открият и неутрализират животното.

Опасността е толкова голяма, че местната управа е отправила специална молба към гражданите да не изхвърлят битовите си отпадъци през нощта. Причината е, че миризмата на храна може да привлече мечката към жилищните райони, превръщайки я в още по-голяма заплаха за хората.

Към момента издирването на животното продължава.