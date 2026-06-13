Войната в Украйна:

Индийски военен самолет катастрофира при кацане

13 юни 2026, 10:58 часа 455 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Индийски военен самолет катастрофира при кацане

Военнотранспортен самолет Антонов Ан-32 на индийските военновъздушни сили катастрофира при кацане във военновъздушната база в град Джорхат, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

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Към момента няма информация за жертви или ранени, нито за броя на хората, намирали се на борда на самолета.

"Самолет Ан-32 на индийските военновъздушни сили претърпя инцидент днес при кацане в Джорхат. Разпоредено е разследване за установяване на причините за произшествието", се посочва в кратко изявление на ВВС на страната.

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Самолетна катастрофа Индия военен самолет екипаж
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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