Като в България: ЛГБТИК+ прайд и контрапротест в Сеул

Центърът на Сеул събира хиляди участници в ежегодния ЛГБТИК+ прайд, докато на кратко разстояние от събитието консервативна християнска организация организира контрапротест, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Фестивалът на куиър културата в Сеул традиционно привлича както поддръжници на правата на ЛГБТИК+ общността, така и активни противници от консервативните религиозни среди в Южна Корея. В страната еднополовите бракове все още не са узаконени, а опитите за приемане на всеобхватен закон срещу дискриминацията многократно са се проваляли.

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Организаторите очакват в прайда до края на деня да се включат около 50 хиляди участници, които ще се отправят на шествие, съобщи южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

На около 700 метра от мястото на прайда консервативна християнска група организира контрапротест. Организаторите му заявиха, че се очакват около 30 хиляди души и също планират шествие.

През предишните години не са били регистрирани сблъсъци между участниците в двете събития.

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