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Израел обяви, че готви нови удари в Южен Ливан

13 юни 2026, 11:10 часа 243 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Израел обяви, че готви нови удари в Южен Ливан

Израелските сили за отбрана обявиха днес, че готвят нови удари в района на град Набатие в южната част на Ливан, предаде АФП, цитирана от БТА.

Обявено е, че цели са обекти на шиитската групировка "Хизбула".

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Говорител на въоръжените сили на Израел призова местните незабавно да се евакуират от 20 места, разположени северно от района на Набатие. В социалните мрежи той заяви, че израелските военни се готвят "да използват сила" в региона.

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Ливан Хизбула въздушни удари война Израел
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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