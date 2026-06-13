Израел обяви, че готви нови удари в Южен Ливан

Израелските сили за отбрана обявиха днес, че готвят нови удари в района на град Набатие в южната част на Ливан, предаде АФП, цитирана от БТА.

Обявено е, че цели са обекти на шиитската групировка "Хизбула".

Още: Подкрепяната от Иран "Хизбула" отхвърли примирието между Израел и Ливан

Говорител на въоръжените сили на Израел призова местните незабавно да се евакуират от 20 места, разположени северно от района на Набатие. В социалните мрежи той заяви, че израелските военни се готвят "да използват сила" в региона.

Още: След новина от Ливан: Рязка промяна в цената на петрола