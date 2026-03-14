Тръмп вече моли за помощ да бъде отворен Ормузкия проток. Иран: Отворен е, но не за САЩ и съюзниците им (ВИДЕО)

Втора публикация за ден, посветена на Ормузкия проток, публикува американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. В нея той вече звучи по-отчаяно, като се мъчи да го прикрие с проектиране на сила и мощ.
По думите му, САЩ победили и унищожили Иран, обаче държавите, получаващи петрол през Ормузкия проток, трябвало да се погрижат за безопасността на пролива - САЩ щели да помогнат много и да координират процеса. С други думи, американците няма сами да се справят със задачата и да оправят кашата, забъркана от Тръмп - трябвало да е "отборно/екипно усилие":
U.S. President Donald J. Trump has made his second post of the day on the Strait of Hormuz, with him stating, "The United States of America has beaten and completely decimated Iran, both Militarily, Economically, and in every other way, but the Countries of the World that receive…
— OSINTdefender (@sentdefender) March 14, 2026
"Ормузкият проток е отворен. Той е затворен само за танкери и кораби, принадлежащи на нашите врагове, за тези, които ни атакуват и техните съюзници. Други могат да преминават свободно. Разбира се, много от тях предпочитат да не го правят поради опасения за сигурността си. Това няма нищо общо с нас". Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи.
И добави като уточнение: "Много танкери и кораби преминават през Ормузкия проток и мога да кажа, че протокът не е затворен, но е затворен само за американски и израелски кораби и танкери, а не за други" - ОЩЕ: Разкрития: "Самонадеян и без план", Тръмп хвърлил света в криза, защото не му се вярвало Иран да затвори Ормузкия проток
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi:
— Clash Report (@clashreport) March 14, 2026
The Strait of Hormuz is open.
It is only closed to the tankers and ships belonging to our enemies, to those who are attacking us and their allies.
Others are free to pass.
Of course, many of them prefer not to because of their security…