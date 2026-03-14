Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп вече моли за помощ да бъде отворен Ормузкия проток. Иран: Отворен е, но не за САЩ и съюзниците им (ВИДЕО)

14 март 2026, 23:30 часа 166 прочитания 0 коментара
Втора публикация за ден, посветена на Ормузкия проток, публикува американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. В нея той вече звучи по-отчаяно, като се мъчи да го прикрие с проектиране на сила и мощ.

По думите му, САЩ победили и унищожили Иран, обаче държавите, получаващи петрол през Ормузкия проток, трябвало да се погрижат за безопасността на пролива - САЩ щели да помогнат много и да координират процеса. С други думи, американците няма сами да се справят със задачата и да оправят кашата, забъркана от Тръмп - трябвало да е "отборно/екипно усилие":

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Ормузкият проток е отворен. Той е затворен само за танкери и кораби, принадлежащи на нашите врагове, за тези, които ни атакуват и техните съюзници. Други могат да преминават свободно. Разбира се, много от тях предпочитат да не го правят поради опасения за сигурността си. Това няма нищо общо с нас". Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

И добави като уточнение: "Много танкери и кораби преминават през Ормузкия проток и мога да кажа, че протокът не е затворен, но е затворен само за американски и израелски кораби и танкери, а не за други"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
петрол Ормузкия пролив Ормузки проток война Иран
Видео
Новините от днес
Новините днес