Турция: Променяме конституцията заради новия световен ред

Вицепрезидентът на Турция Джевдет Йълмаз заяви днес, че новата конституция на страната трябва да бъде изготвена с възможно най-широк консенсус, да бъде "изчистена" и "по-стойностна". "Както знаете, създава се нов световен ред. Има нови технологии. Светът отива към различно място. Затова работим над нова конституция, която поставя в центъра младежите, бъдещето и помества концепциите за новия свят", заяви вицепрезидентът пред журналисти, цитиран от турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

"Необходимо е новата конституция да бъде изработена с възможно най-широкото съгласие – както от страна на Меджлиса, така и на обществено равнище", посочи Йълмаз.

Той подчерта, че работната група, която е сформирана, преглежда и анализира конституционни текстове както от други държави по света, така и предишните основни закони на Турция.

"Необходимо е най-напред Народнорепубликанската партия (НРП, основната опозиционна партия в Турция – бел. ред.), а след това и всички останали партии да направят своите проучвания и да ги представят, а после всички партии да се съберат в Меджлиса и да завършат тази дейност, защото както знаете, конституциите трябва да бъдат изработени на базата на най-широко съгласие", каза вицепрезидентът.

Йълмаз подчерта, че Турция има нужда от нова конституция, която да бъде гражданска и демократична, тъй като досегашната е смятана за продукт на управлението на военната хунта.

