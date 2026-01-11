Турски курорт с рекорд: Над половин милион туристи за зимния сезон за по-малко от месец

Турският ски курорт Ерджиес в Централен Анадол е приел около 550 000 местни и чуждестранни туристи след откриването на сезона на 18 декември, съобщава информационният сайт „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

Големият брой посетители говори за нарастващата популярност на Ерджиес като една от водещите зимни дестинации в Турция, посочва „Тюркийе тудей“.

Пистите

Ерджиес има сертификат за безопасен ски курорт и предлага на скиорите и сноубордистите 112 км писти и 25 км модерни лифтове. Ски центърът се намира само на 20 км от летището в Кайсери и на 4 км от центъра на града, което предоставя на посетителите удобен и бърз достъп, посочва информационният сайт.