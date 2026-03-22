Ултиматуми и предложения: Какво се случва в Ормузкия проток

Иран заплаши, че ще нанесе удари по ключова инфраструктура в Близкия изток, в отговор на ултиматума на Доналд Тръмп за отваряне на Ормузкия проток в рамките на 48 часа, съобщи Франс прес. Американският президент предупреди в своята социална платформа Трут соушъл, че при липса на пълно и безусловно отваряне на този стратегически воден път, който е от съществено значение за световните доставки, САЩ ще "ударят и унищожат" ирански електроцентрали, "започвайки с най-голямата".

Отговорът

Иран отговори, че ако Вашингтон изпълни заплахата си, иранските сили ще атакуват "енергийна, информационно-технологична и инфраструктура за обезсоляване на вода" в региона. В ранните часове на деня израелската армия съобщи, че извършва удари "в сърцето на Техеран", като не даде повече подробности, предаде БТА.

Разминиране

Междувременно стана ясно, че Япония може да обмисли разполагането на военни сили за разминиране на Ормузкия пролив, който е ключов маршрут за световните доставки на петрол, ако бъде постигнато примирие във войната на САЩ и Израел срещу Иран. Това заяви днес японският министър на външните работи Тошимицу Мотеги пред телевизия „Фуджи“, предаде Reuters.

„Ако се случи така, че се постигне пълно примирие, хипотетично погледнато, тогава биха могли да излязат на преден план въпроси като разминирането“, каза министър Мотеги и добави: „Това е чисто хипотетично, но ако бъде постигнато примирие и морските мини създават пречка (за корабоплаването – бел. ред.), тогава мисля, че това би било нещо, което да се обмисли“.

Ограничени действия

Японските сили за самоотбрана са ограничени в действията си съгласно пацифистката конституция на страната, но законодателство от 2015 г. разшири възможностите им да действат извън страната, при наличието на заплаха за оцеляването на Япония.

Токио не планира непосредствено да се стреми към споразумения, които да позволят преминаването на японски кораби през Ормузкия проток, каза още външният министър на Япония и допълни, че е „изключително важно“ да се създадат условия, които да позволят на всички кораби да преминават през протока.

Иранския външен министър Абас Арагчи обяви по-рано пред агенция Киодо, че Иран е готов да пропусне японски плавателни съдове през Ормузкия проток.

Доставки

Япония получава около 90% от доставките си на петрол през ключовия морски път, който Техеран затвори за повечето кораби след началото на американско-израелските атаки.

На 21 март 2026 г. Иран нанесе два удара в Южен Израел. Първият засегна жилищен район в Димона - град, в който се намира стратегически ядрен изследователски център в пустинята Негев. Ранени бяха около 30 души, като един от тях е с тежки наранявания. Вторият удар беше по град Арад, където бяха ранени 84 души, 10 от които са с тежки наранявания.

"Това е много тежка вечер в битката за нашето бъдеще", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. "Решени сме да продължим да нанасяме удари по нашите врагове на всички фронтове."

