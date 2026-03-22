Обявиха броя на загиналите в Иран от началото на войната

Над 1500 души са загинали в Иран от началото на американско-израелската война срещу страната преди три седмици, съобщи в събота Държавното радио и телевизия на Ислямската република (ИРИБ), позовавайки се на данни на иранското здравно министерство, предаде ДПА. Според ИРИБ сред загиналите в Иран повече от 200 са на възраст под 18 години. Още 21 000 души са били ранени, обяви медията в X.

Около 220 медицински центъра са били евакуирани, а 21 медицински работници са загинали, добави иранската телевизия. Данните бяха оповестени, след като израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран през следващите дни, предаде БТА.

На 21 март 2026 г. външните министри на страните от Г-7 заявиха в събота, че са готови да предприемат необходимите мерки за подкрепа на глобалните енергийни доставки и потвърдиха ключовото значение на защитата на морските пътища, включително Ормузкия проток, предаде Reuters.

„Ние... изразяваме подкрепата си към нашите партньори в региона предвид неоправданите атаки от страна на Ислямска република Иран и нейните представители“, обявиха в съвместно изявление министрите на външните работи на Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и Съединените щати, както и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

