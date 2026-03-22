"Порасналата" Александра Начева е в Топ 8 на света! Мечтано завръщане след кошмарната контузия и 2-годишно отсъствие

Българската лекоатлетка Александра Начева се завърна с гръм и трясък на голямата сцена и загатна на своите съпернички, че най-доброто за нея тепърва предстои след 2-годишното ѝ отсъствие заради контузия. Родната състезателка завърши на престижната 8-а позиция в надпреварата на троен скок на Световното първенство по лека атлетика в зала, което се провежда в Торун, Полша. Пловдивчанката заслужи тази позиция с резултат от 14.05 метра, които записа в първия си опит.

Александра Начева се завърна на голямата сцена по мечтан начин

Още през 2018 година Начева доказа на света, че може да бъде следващото голямо име в спорта, завоювайки световна титла на дълг скок от шампионата за девойки под 20 години и записвайки личен рекорд от 14.18 метра на троен скок. Уви, възходът на атлетката ни е възпрян от серия от тежки контузии, операции, които ѝ попречват да разгърне потенциала се през следващите 6 години. През 2023 година тя отново е намерила формата си и започва да изгражда името си на голямата сцена. През 2023 година пловдивчанката участва на Европейското за мъже и жени в зала, където не успява да се класира на финал и завършва 16-а. През лятото пък е 5-а на първенството на Стария континент до 23 години.

Олимпийската 2024 година започва с големи цели и сезона на закрито, който Александра Начева и нейният треньор Стойко Цонов решават да пропуснат, за да направят по-дълга подготовката за Олимпийските игри в Париж. Лятото започва с участие на международния турнир "Пловдив", където постига резултат от 14.01 метра и си гарантира участие на Балканския шампионат в Измир. Именно в Турция тя се отпушва и най-накрая подобрява личния си рекорд - 14.23 за сребърния медал. Този резултат я класира директно за Европейското в Рим. Още в квалификациите в италианската столица тя загатва, че е готова за челните позиции, правейки нова поправка на най-доброто си постижение - 14.35 метра. На фона на проливния дъжд, който заваля точно на старта на финала, тя се движеше на бронзовата позиция, но бе изместена в последния момент и остана 4-а.

Въпреки лекото разочарование от изпуснатия медал, Начева нямаше повод да съжалява, тъй като силното ѝ представяне през последните седмици означаваше, че тя е напът да сбъдне голямата си мечта - участие на Олимпийските игри в Париж. Точно 10 дни след участието ѝ в Рим Начева трябва да се прости с мечтата си за Париж. Тя участва на турнира "Никола Вълчанов" в Габрово, където получава много тежка контузия при един от опитите си в състезанието на дълъг скок. Тя веднага е откарана в столичната болница "Пирогов", където ѝ поставят кошмарна диагноза - счупен десен глезен и скъсани връзки. Така следващите година и половина преминават в възстановяване и постепенно завръщане към тренировките.

Голямото завръщане след 2-годишно отсъствие

През 2026 година тя най-накрая се върна в любимия си сектор. Начева прекара 2-месечен лагер в Южна Африка, където стартира ня няколко състезания и записа резултат от 13.97 метра, които ѝ дадоха възможност да участва на Световното по лека атлетика в Торун. В полския град се видя една пораснала състезателка, както я нарече легендата Тереза Маринова. 24-годишната пловдивчанка скочи най-добър резултат за сезона от 14.05 метра, които бяха достатъчни за 8-а позиция в края. След като регистрира този стабилен резултат, българката започна да рискува в търсене на по-добър опит. В крайна сметка самата тя остана много доволна от представянето си.

"Още треперя, много съм щастлива. Постигнах това, за което дойдох тук. Все още не мога да го осъзная. Много съм доволна, че успях да си подсигуря такъв първи опит и влезнах във финалната осмица и след това всичко беше риск, риск, риск. Видях потенциала си в последните два опита, много съм доволна, след това ще ги гледаме на запис", каза тя след състезанието. Има и защо да бъде доволна! Устояла на сериозни трудности, които биха отказали мнозина спортисти, Начева вече доказа колко силна е. А за такива хора резултатите рано или късно ще дойдат.

