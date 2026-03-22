Отново тъмнина: Пореден срив на електропреносна мрежа на Куба

На 21 март 2026 г. Националната електропреносна мрежа на Куба отново се срина. Това се случва за втори път в рамките на седмица, на фона на наложената от САЩ петролна блокада на острова, съобщи кубинската държавна електрическа компания "Юнион Електрика" (UNE), предаде Reuters. "Цялостно прекъсване на националната електропреносна система е настъпило в 18:32 часа местно време (00:32 часа бълг. време). Ще продължим да предоставяме актуална информация", съобщи компанията оператор на мрежата в публикация в социалните мрежи.

Масово спиране на тока

Това е третото масово прекъсване на електрозахранването в Куба този месец, след като на 4 март по-голямата част от мрежата се срина след повреда на голяма топлоелектрическа централа, припомня БТА. Електропреносната мрежа на Куба частично престана да функционира и в понеделник, 16 март, по неизвестни причини. Куба е изправена пред поредица мащабни прекъсвания на електрозахранването през последните години.

Петролна блокада

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи петролна блокада на карибския остров, след като на 3 януари Вашингтон свали от власт венецуелския президент Николас Мадуро, извеждайки го от Венецуела след военна операция, за да бъде съден в Ню Йорк по обвинения в трафик на наркотици. Тръмп прекъсна венецуелския енергиен износ за Куба и заплаши с мита страните, които продават петрол на Куба.

Куба неведнъж е посочвала американското търговско ембарго като причина за икономическите си неуспехи, включително честите аварии на електроенергийна мрежа на страната.

