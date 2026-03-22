Три загубени живота в катастрофи само за 24 часа

През изминалото денонощие в страната са станали 15 тежки катастрофи, при които са загинали трима души, а 18 са ранени, по данни на МВР. В София са регистрирани 19 леки и едно тежко пътни произшествия, пострадал е един човек. От началото на годината 80 души са загинали, а 1378 са ранени при пътни инциденти в страната при 1099 тежки катастрофи.

Катастрофа затвори част от пътя София - Варна

Пометени коли

Припомняме, че на 10 март 2026 г. жители на столичния квартал "Гоце Делчев" осъмнаха с пометени коли от шофьор, преминал през улицата с висока скорост. Видео, заснето от очевидец даде повод на хората да се съмняват дали не се крие истината. На него се вижда как от автомобила излиза жена и бяга от мястото на произшествието. В протоколите на полицията за нея не се споменава, а вината е приписана на мъж, който се появява по-късно до блъснатата кола. Хората се питат дали пък не се крие нещо по-сериозно.

Шофьорът, убил трима души в Разград, получи 6 години затвор

Според информация на СДВР 40-годишен мъж е поел вината и е санкциониран. Направен му е тест и е установено, че не е употребил забранени вещества. Глобен е за висока скорост. От полицията уточняват, че на място не е имало свидетели, а записите са пристигнали по-късно при тях, като в момента се разглеждат.

