Капанът на Орбан: ЕС осигури изборната му победа?

По време на срещата на върха в Брюксел лидерите на ЕС се обединиха и нападнаха остро унгарския премиер Виктор Орбан, който за пореден път отказа да одобри критична финансова помощ за Украйна. Както съобщава Politico обаче, някои политици и експерти сега се опасяват, че лидерите на ЕС са попаднали в капана на Орбан и неволно са увеличили шансовете му за победа на парламентарните избори, като са му позволили да се представи у дома като единствения човек, способен да защитава унгарските интереси – неговият любим аргумент.

Изчакване

„ЕС е трябваше да изчака резултатите от унгарските избори. Орбан не се представя добре в анкетите. И очевидно се бори със зъби и нокти докрай. Трябвало е да избегнат конфронтация заради украинския заем, да отложат сблъсъка и да не му позволят да получи това, което очевидно иска“, каза френската евродепутатка Клое Ридел. По думите й няма нужда да се играе с електоралния сценарий на Орбан и да му се дава възможност да активизира базата си, да сплоти избирателите и може би да убеди нерешителните избиратели да гласуват за Фидес.

Изборната стратегия на Орбан

И четирите предишни предизборни кампании на Орбан бяха изградени около идеята, че Унгария е изправена пред мрачна и опасна външна заплаха, представяйки го като единствения, способен да защити обсадената страна, заобиколена от коварни врагове. Тези врагове включваха различни безлики финансови магнати, международни национални институции, транснационални леви елити и, разбира се, Европейския съюз. „Винаги съществува риск да попаднем в капан с Орбан. Той се бори за политическия си живот“, каза бившият канадски политик Майкъл Игнатиев.

„Пирова победа“

От лятото насам Орбан се опитва да представи своя съперник Петер Мадяр като марионетка на ЕС и дори украински агент на влияние, който се стреми да въвлече Унгария във война. Politico обаче отбелязва, че това не е вярно: членовете на партията „Тиса“ гласуваха против заем от 90 милиарда евро за Украйна в Европейския парламент, а Мадяр също критикува ускореното заявление на Киев за членство в ЕС:

„Орбан може да използва това в кампанията си, за да демонстрира вътрешната си борба с Брюксел, но ако остане на власт, Съветът ще играе по-твърда игра. Това е лошо за ЕС сега, но в средносрочен и дългосрочен план ще бъде много по-лошо за Унгария, ако Орбан остане на власт“, ​​твърди той.

Орбан и ЕС

На 20 март, на среща на върха в Брюксел, Орбан се изправи пред лидерите на ЕС, които се надяваха да го убедят да одобри заем от 90 милиарда евро за Украйна. Унгарският лидер обаче остана непоколебим в решението си да блокира заема, което предизвика остра реакция от страна на европейците. В същото време, медийни съобщения сочат, че ако Орбан остане на власт, Унгария ще се сблъска с все по-голяма трудност да разчита на средства от ЕС през следващите години. Плащанията от европейските фондове може да бъдат обект на още по-строги условия или напълно замразени.

